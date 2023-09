Köln -Nicht immer sind es die besten Spieler, die im Blickpunkt der Bundesliga stehen. Auch in der 53. Saison gab es erneut einige Profis, die auf andere Weise positiv oder negativ von sich reden machten. Wir stellen die Helden der Schlagzeilen kurz vor.

Der Verbannte – Max Kruse

Kaum zu glauben, aber Max Kruse ist beim VfL Wolfsburg der Topscorer in der laufenden Bundesligasaison – und die lief für die Wölfe mehr als suboptimal.

Nach einigen negativen Schlagzeilen um sein Privatleben wurde der Stürmer Im März dennoch aus der Nationalmannschaft verbannt. Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, sprach von „einer Ansammlung von Punkten“, auf die Bundestrainer Joachim Löw reagiert habe.

Der Unsportliche - Marwin Hitz

Besonders die Fans des 1. FC Köln werden Marwin Hitz für seine „Greenkeeper“-Aktion niemals verzeihen. Der Torwart vom FC Augsburg ramponierte im Rhein-Energie-Stadion beim Stande von 0:0 vor einem Strafstoß gegen ihn den Rasen um den Elfmeterpunkt.

Kölns Schütze Anthony Modeste rutschte aus und scheiterte an Hitz. Anschließend entschuldigte sich Hitz mit folgenden Worten: „Ich würde das nicht noch einmal machen. Das bin ich nicht.“ Zudem zahlte Hitz die Rechnung (128 Euro) für die Instandsetzung der Grünfläche, im Gegenzug ließ der FCA dem FC einen Rasenmäher zukommen. Nette Geste.

Der Mode-Freak – Pierre-Emerick Aubameyang

Borussias Torjäger hat nicht nur 25 Liga-Tore geschossen. Der Gabuner landet auch als schriller Mode-Freak Treffer. Er trägt Hosen mit Noppen, Nägeln und Totenköpfen, Rüschen-Hemden, glitzernde Turnschuhe, Goldketten und extravagante Brillen. Gegen Hannover saß er mit besonders schrägem Outfit auf der Tribüne: Weißer Pelzmantel und türkise Sneaker.

Der Krieger – Arturo Vidal

Als er gebraucht wurde, war er da. Der ehemalige Werkself-Profi befindet sich in der Endphase der Saison in Topform. Der Chilene überzeugte vor dem Tor und mit seinem Einsatzwillen. Trotzdem hat es für Bayern München nicht für den Finaleinzug in der Champions League gereicht. Im Halbfinale musste sich der Deutsche Meister Athético Madrid knapp geschlagen geben. Nächstes Jahr soll unter Trainer Carlo Ancelotti der nächste Anlauf auf den Henkelpott geben.

Das Juwel und der Fünffache

Der Fünfache – Robert Lewandowski

Am 6. Spieltag stellte der Pole einige Rekorde auf – und schrieb gleichzeitig Bundesliga-Geschichte: Gegen den VfL Wolfsburg erzielte der Torjäger von Bayern München fünf Tore in neun Minuten - das gab es zuvor in der Bundesliga noch nie. Lewandowski stellte zudem den Rekord für den schnellsten Hattrick in drei Minuten und 22 Sekunden und den schnellsten Viererpack in fünf Minuten und 42 Sekunden auf.

Das Juwel – Leroy Sané

20 Jahre ist er erst alt und trotzdem schon sehr wichtig für Schalke 04. Mit sieben Toren in der laufenden Saison ist Sané der zweitbeste Torschütze der „Knappen“. Sein Wert für das Team bemisst sich jedoch vor allem an seiner Stärke im Dribbling und der spielerischen Klasse. Der Youngster weckt Begehrlichkeiten: Sané wird immer wieder mit europäischen Topclubs in Verbindung gebracht. So wie es aussieht, werden sich Real Madrid und auch der FC Barcelona noch etwas gedulden müssen, denn der Sohn von Souleymane Sané, wird wohl auch nächstes Jahr auf Schalke auflaufen.

Der Pechvogel – Ilkay Gündogan

Die niederschmetternde Diagnose lautete: Kniescheibe ausgerenkt. Die Bundesliga-Saison ist für Gündogan vorzeitig beendet und auch die Europameisterschaft in Frankreich findet ohne ihn statt. Damit verpasst Gündogan das zweite große Turnier mit der Nationalmannschaft hintereinander: Bei der WM 2014 in Brasilien fehlte Gündogan wegen einer Rückenverletzung.

Darüber hinaus könnte sein erneuter Versuch, den BVB zu verlassen, scheitern. Manchester City scheint nach der schweren Verletzung Abstand von einer Verpflichtung genommen zu haben.

Der Platzverweis-König – Granit Xhaka

Niemand ist in dieser Saison häufiger vom Platz geflogen als Granit Xhaka. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat zweimal Gelb-Rot gesehen, einmal glatt Rot und musste Mitte April gegen Hannover 96 noch wegen der fünften Gelben Karte pausieren. Allerdings war dies die einzige Gelbe Karte in der Rückrunde für den Heißsporn aus der Schweiz.

Das scheint Arsenals Teammanager Arsene Wenger nicht zu stören. Angeblich bieten die „Gunners“ knapp 40 Millionen Euro für den Haudegen. (mbr mit dpa)