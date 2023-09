Köln/Düsseldorf -Anthony Modeste packt offenbar seine Koffer in China: Der ehemalige Angreifer des 1. FC Köln hat Medienberichten zufolge seinen chinesischen Arbeitgeber verlassen und will zurück in die Bundesliga. Die „Bild am Sonntag“ berichtete, der 30-Jährige habe seinen bis 2020 datierten Vertrag beim Fußball-Club Tianjin Quanjian wegen ausstehender Zahlungen mit sofortiger Wirkung gekündigt.

„Für mich gibt's kein Zurück mehr“, wurde der Franzose, der erst 2017 für rund 30 Millionen Euro vom FC nach China gewechselt war, zitiert. Modeste bestätigte der Zeitung zudem, dass seine Berater mit zwei deutschen Clubs verhandeln, darunter soll angeblich auch der Absteiger gehören.

Armin Veh beendet Transferaktivitäten

Ob sich die FC-Fans auf eine Rückkehr des Fanlieblings freuen dürfen, ist - Stand jetzt - aber eher unwahrscheinlich. Auch weil FC-Geschäftsführer Armin Veh keine weiteren Transfers mehr plane. „Wir haben einen Kader in Normalstärke mit unseren 24 Spielern. Da haben wir nicht vor, noch jemanden zu holen“, sagte Veh.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre perfekt“, hatte Modeste erst vor Kurzem dem Internet-Portal Sport1 gesagt. Als potenzielle Vereine werden neben dem FC auch Borussia Dortmund genannt – aber für die Domstadt schlägt sein Herz: „Aber meine große Liebe gehört Köln...“

Der "Kölner Stadt-Anzeiger" konfrontierte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle mit den Gerüchten um Modeste. „Für uns ist Anthony Modeste derzeit kein Thema", sagte Wehrle. Derzeit heißt aber nun auch nicht, dass es nicht noch später ein Thema werden könnte. Nach Informationen dieser Zeitung ist es für Modeste aufgrund der rechtlichen Unsicherheit auch gar nicht so einfach, von der Fifa eine schnelle Spielgenehmigung zu erhalten. Und deshalb steht der Franzose auch wohl nicht direkt vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul, wie türkische Medien schon berichteten.

In der Bundesliga spielte der 30-Jährige bereits von 2013 bis 2015 zunächst für 1899 Hoffenheim (19 Tore in 55 Liga-Spielen) und anschließend zwei Jahre lang für die Kölner (40 Tore in 72 Liga-Spielen). (dpa/mbr/LW)