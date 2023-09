Köln -Der 1. FC Köln steht womöglich vor einem Sensationstransfer - danach sah es zumindest aus, als Comedian Carolin Kebekus am Montag in ihrer Rolle als Fußballer Mario Großreuss am Geißbockheim zum Probetraining erschien.

Bekommt die begehrte Nummer 10: Mario Großreuss. Rainer Dahmen

FC-Trainer Peter Stöger begrüßte den blonden Prolo-Kicker aus der Klischee-Kiste des Profifußballs herzlich, bat sofort zum Testspiel und blieb gelassen, als Großreuss für eine Unterschrift beim FC unter anderem drei Autos forderte. Ob der „vereinslose Nicht-Rekord-Nationalspieler“ den Sprung in den FC-Kader schafft, ist trotz eines Tores im Trainingsspiel und einiger fast gelungener Aktionen noch offen.

Im Posen besser als im Fußball: Carolin Kebekus als Mario Großreuss beim FC-Training. Rainer Dahmen

„Der muss erstmal in die Kraftbude“, sagte Verteidiger Dominic Maroh über den enorm zierlichen Großreuss. Im wahren Leben ist Kebekus „glühender FC-Fan“: „Seit ich den Fußballer im Programm habe, habe ich mir immer gewünscht, dass wir diesen Termin mal hinkriegen. Ich bin so glücklich“.

Modeste und Großreuss verstehen sich auf dem Platz. Rainer Dahmen

Zu sehen ist die Nummer in der WDR-Show "Carolin Kebekus: Pussy Terror TV" am 14. Mai um 21.45 Uhr. (co)