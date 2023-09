Köln -Dieser Pullover stand für eine Ära und einen ganz besonderen Mann. Als Sportdirektor des 1. FC Köln trug Udo Lattek, verstorben 2015, im Jahr 1987 einen blauen Glückspulli.

14 Spiele blieb der FC damals ungeschlagen. Das gute Stück wurde später von Kölns Duftmarke 4711 für umgerechnet rund 18.000 Euro ersteigert und landete im Unternehmens-Museum.

ARD klapperte Museen ab

Doch dort ist der Pullover nicht mehr.

Das fanden die Kollegen der ARD-„Sportschau” im Rahmen ihrer Recherchen heraus. Die Serie von Latteks Glückspulli endete beim Spiel gegen Werder Bremen. Am Samstag trifft der FC erneut auf Werder. In einem Historien-Beitrag wollte die ARD-„Sportschau” nun nochmals an den Pullover erinnern. Doch dieser ist spurlos verschwunden.

Udo Latteks Glückspulli ist verschwunden. Wir bitten um eure Mithilfe und ernstgemeinte sachdiendliche Hinweise. pic.twitter.com/hSv3gIGwbS — Sportschau (@sportschau) December 16, 2016

ARD-Redakteur Alexander Reker sagt: „Wir haben alles versucht, um den Pullover ausfindig zu machen, haben zahlreiche Museen abgeklappert und waren auch im DFB-Museum in Dortmund.“ Doch der Pulli ist wie vom Erdboden verschluckt.

Fahndung via Twitter

Bei 4711 weiß auch keiner, wo das gute Stück gelandet ist, es sei nach einer Weile aus der Ausstellung entfernt worden.

Die „Sportschau” hat nun einen Fahndungsaufruf via Twitter gesendet: „WANTED! Wo ist Udo Latteks blauer Pullover? Wir bitten um eure Mithilfe und ernstgemeinte sachdienliche Hinweise." (red)