Köln -Im ersten Gruppenspiel trifft Weltmeister Deutschland auf die Ukrainer. Wir haben den Gegner unter die Lupe genommen.

Am Sonntagabend steigt die deutsche Nationalmannschaft in die EURO ein.

Erster Gegner ist die Ukraine. Wir haben den Gegner unter die Lupe genommen.

Der Trainer

Mykhaylo Fomenko (67) ist seit Dezember 2012 Nationaltrainer der Ukraine. 1979 beendete er seine aktive Karriere als Spieler, nachdem er sieben Jahre lang für Rekordmeister Dynamo Kiew aktiv war. Dort stieg Formenko 1993 ins Trainergeschäft ein, verließ den Klub aber nach weniger als einem Jahr Amtszeit. Danach ging es über Veres Rivne und ZSKA Kiew zu Metalist Charkow, wo er mit Unterbrechungen insgesamt sechs Jahre arbeitete.

Die große Trainer-Laufbahn hat der 67-Jährige nicht vorzuweisen, schließlich war er vor dem Amtsantritt in der Ukraine über anderthalb Jahre ohne Trainerjob. Zuletzt coachte er bis März 2011 den russischen Zweitliga-Klub Salyut Belgorod, eine Stadt an der ukrainisch-russischen Grenze.



Seine Bilanz als Nationaltrainer aber kann sich sehen lassen. 46 Prozent aller Spieler unter ihm wurden gewonnen. In der Qualifikation zur WM 2014 scheiterten die Ukrainer erst in den Playoffs am späteren Viertelfinalisten Frankreich. Nach einem 2:0-Hinspielerfolg, gab es in Paris eine 0:3-Pleite.

Nach 19 Punkten aus zehn Spielen in der EM-Qualifikation musste man erneut den schweren Gang in die Relegation antreten. Diesmal aber reichte der 2:0-Vorsprung auf dem Hinspiel, weil Gegner Slowenien im Rückspiel nicht über eine 1:1 hinauskam.



Andriy Yarmolenko ist der Star der Ukrainer. AFP

Der Star-Spieler

Er könnte einer der großen Stars dieser Europameisterschaft werden: Andriy Yarmolenko. Der 26-Jährige wird seit über zwei Jahren mit diversen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht, darunter auch Borussia Dortmund und der FC Liverpool. Seit 2008 spielt er für Dynamo Kiew und soll inzwischen etwa 25 Millionen Euro wert sein.

Angesichts seiner Quote kein Wunder: In der Nationalelf gelangen dem Außenstürmer in 57 Spielen 23 Tore und 14 Torvorlagen. In der laufenden Spielzeit in der Ukraine steuerte Yarmolenko in 23 Spielen 13 Treffer und zehn Assists bei.



Yarmolenko gilt als Kämpfer und Anführer – normalerweise Attribute, die einen Defensivspieler beschreiben. Aber der Ukrainer schafft es, diese Eigenschaften mit Schnelligkeit, guter Technik und Torgefährlichkeit zu verbinden. Obwohl er gerne auf der Position des Rechtsaußen eingesetzt wird, kann er in der Offensive nahezu jede Position bekleiden.

Die Mannschaft

Anatoli Timoschtschuk führt die Ukraine nicht nur im Eisbecken an. dpa

Die Ukraine stellte bei der Qualifikation zur Europameisterschaft die beste Defensive aller Teilnehmer. Gerade einmal vier Gegentreffer musste die Mannschaft von Trainer Mykhaylo Fomenko in zehn Spielen hinnehmen. Gegen Top-Favorit Spanien setzte es zwei knappe 0:1-Niederlagen.

Das Problem: In den Top-Spielen gegen die Spanier, und auch in den Duellen mit den Slowaken, gelang den Ukrainern nicht ein einziger Treffer. 0:1, 0:1, 0:1 und 0:0 lauteten die Ergebnisse.



Einzig gegen Luxemburg und Weißrussland sprangen dann auch schon mal drei Treffer in einem Spiel heraus. Das alles hängt nicht direkt mit dem Personal zusammen, sondern eher mit dem System des Trainers. Schließlich spielen die bekannten Namen in der Offensive, die Defensive besteht ausschließlich aus Akteuren, die in der heimischen Liga sind.



Dort wird bekanntermaßen häufig nach folgendem System verfahren: „Hinten einheimische Abwehrrecken, vorne spielerisch starke Brasilianer“. So ähnlich sieht das auch im Nationalteam aus. Yaroslav Rakitsky, Vyacheslav Shevchuk (beide Schachtjor Donezk), Evgen Khacheridi (Dynamo Kiew) und Artem Fedetsky (Dnipro Dnipropetrowsk) machen die Defensive dicht, Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiew) und Evgen Konoplyanka (FC Sevilla) organisieren die Offensive.



Andriy Yarmolenko imago sportfotodienst

Der Historie

Erstmals hat sich die Ukraine sportlich für eine Europameisterschaft qualifiziert. 2012 war man gemeinsam mit Polen Gastgeber und somit automatisch qualifiziert.



Fünf Spiele hat die Ukraine in ihrer Historie gegen die DFB-Auswahl bestritten - und keines davon gewinnen können. Die eindeutig wichtigsten Duelle beider Teams fanden im November 2001 statt, als man in der Relegation zur WM aufeinander traf. Nach einem 1:1 im Hinspiel in Kiew siegte Deutschland im Rückspiel deutlich mit 4:1.



Rekordspieler ist Ex-Bayern-Spieler Anatolij Tymoschtschuk mit bislang 141 Einsätzen. Bei der EM sollten noch einige dazu kommen. Der Rekordtorschütze ist allerdings nicht mehr aktiv dabei: Andrej Schewtschenko traf insgesamt 48 Mal für die Nationalelf. Der ehemalige Stürmer des AC Mailand ist nun Co-Trainer.