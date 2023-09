Lille -Es wird eng für Belgien im Viertelfinale der Fußball-EM gegen Wales. Im Spiel im Stade Pierre Mauroy möglicherweise - und auf jeden Fall in Lille. Die nordfranzösische Stadt, nur knapp 20 Kilometer von der belgischen Grenze entfernt, erwartet einen Ansturm von möglicherweise über 100.000 Fans. „Wenn es 100.000 Karten gäbe, wäre es auch ausverkauft“, sagte Trainer Marc Wilmots vor der Partie am Freitag (21 Uhr/ZDF). „Wir haben drei gute Spiele geliefert, jetzt herrscht Stimmung im Land. Da werden ganz viele kommen.“

Adoptiert einen Belgier

Nur 12.000 Anhänger haben einen Platz in der Arena ergattert. Weil auch die Unterkünfte überaus knapp werden, gibt es jetzt eine Hilfsaktion für bettlose belgische Fans bei Twitter: #adopteunBelge - „Adoptiere einen Belgier“.

Es ist quasi ein Heimspiel für die Roten Teufel – und besonders für Eden Hazard. Der Star vom FC Chelsea startete seine Profikarriere einst beim OSC Lille, wurde dort Meister und Pokalsieger, ehe er 2012 für 40 Millionen Euro zum FC Chelsea in die Premier League wechselte.

„Ich kenne die Stadt, ich habe riesige Lust darauf. Es wird eine große Party mit vielen Fans“, sagte Hazard. Der 25-Jährige hatte wegen einer Oberschenkelzerrung drei Tage pausiert. „Hazard ist ein Problem“, sagte Wilmots zunächst. Am Donnerstag stieg Hazard aber wieder ins Mannschaftstraining ein.

Finale gegen Deutschland wäre ein Traum

Nach dem leichtfüßigen 4:0 im Achtelfinale gegen Ungarn hatte der Chefcoach und frühere Schalke-Profi bereits von einem Finale gegen Deutschland geträumt: „Das wäre genial. Die spielen so ein ähnliches System wie wir.“ Die großen Erfolge liegen schon etwas zurück. 1972 war Belgien EM-Dritter, 1980 Zweiter, 1986 WM-Vierter. Vor zwei Jahren in Brasilien scheiterte die Mannschaft von Wilmots im Viertelfinale mit 0:1 an Argentinien.

Jetzt soll es für die Roten Teufel noch sehr weit gehen. „Wenn man im Viertelfinale steht, dann will man auch das Maximum erreichen“, sagte Wilmots, der nach dem verpatzten EM-Auftakt gegen Italien (0:2) von den heimischen Medien fast schon zum Teufel gejagt worden war. Der frühere Profi von Schalke 04 sei ein „begrenzter Trainer“, hieß es in der Presse.

Der Uefa-Cup-Sieger von 1997 habe es verpasst, seiner „Mannschaft einen Plan mit auf den Weg zu geben“, hieß es. Er bringe die Qualität seiner Topspieler „nicht zur Geltung“, hieß es. Dass Torwart Thibaut Courtois sein Team von den Italienern „taktisch deklassiert“ sah und ein Maulwurf aus den Reihen der Mannschaft die Spielweise als „stereotyp“ bezeichnete, schadete Wilmots zusätzlich.

Kritik lässt Wilmots kalt

Es schien die Gerüchte zu bestätigen, denenzufolge das Verhältnis des 47-Jährigen zu seinen Stars nicht das Beste sei. Doch Wilmots setzte sich zur Wehr, er ging weiter seinen Weg. „Nach einem Spiel soll meine Arbeit plötzlich nichts mehr wert sein? Das ist mir ein wenig zu einfach“, konterte der Coach.

Belgiens Trainer Marc Wilmots hält nicht viel von der Kritik gegen ihn, die vor allem nach dem verpatzten EM-Auftakt gegen Italien (0:2) besonders negativ ausgefallen war. AFP

Die dicke Haut im Umgang mit Kritik hat sich Wilmots spätestens in den Jahren 2003 bis 2005 zugelegt. In dieser Zeit saß er als Mitglied der liberalen Partei Mouvement Réformateur im belgischen Senat. Schon damals kämpfte Wilmots mit harten Bandagen, um den Einheitsskeptikern und ihren Thesen vom gescheiterten „Konstrukt Belgien“ entgegenzutreten.

Noch heute betont der frühere Profi immer wieder, dass sein Team das ganze Land repräsentiert. Und für dieses Land – für die Flamen, die Wallonen und die deutschsprachige Minderheit – will Wilmots den Titel holen. Es fehlen „nur“ noch drei Siege, dann hat er sein Ziel erreicht. (sid)