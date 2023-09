Düsseldorf -So eindringlich wie die drei Polizisten am Montag hat bislang noch kein Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss die Zustände vor dem Hauptbahnhof in der Silvesternacht geschildert. Ihn habe „der Schlag getroffen“, als er nach Dienstbeginn um 22.45 Uhr erstmals den Vorplatz betrat, schilderte Hundertschaftsführer Thorsten M. im Düsseldorfer Landtag. Mehrere tausend junge Männer, überwiegend Nordafrikaner, viele alkoholisiert, hätten „völlig enthemmt“ und unter Gejohle Böller aufeinander geworfen. „Sie waren wie Derwische, komplett weg von dieser Welt. Das war richtig gefährlich.“ Daher habe man sich entschieden, Vorplatz und Domtreppe zu räumen – was auch „ganz gut“ funktioniert habe. Weitere Hundertschaften, die in drei anderen NRW-Städten in Bereitschaft standen, habe er aber nicht angefordert, weil die mutmaßlich erst zwei bis drei Stunden später eingetroffen wären.

Böller auf Kinderwagen geworfen

Ein Zugführer der Hundertschaft, der ebenfalls am Montag aussagte, sprach wegen umherfliegender Feuerwerksraketen von einer „Gefahr für Leib und Leben“, die vor der Räumung am Bahnhof geherrscht habe. Ein anderer Zugführer berichtete, dass Böller gezielt auch auf Kinderwagen und Polizisten geworfen wurden.

M.’s Entsetzen um 22.45 Uhr überraschte die Parlamentarier allerdings – schrieb doch der Einsatzbefehl für die Nacht eigentlich vor, dass die Polizei schon ab 19 Uhr Aufklärung in der Innenstadt und der Altstadt betreiben sollte. Ob das denn nicht geschehen sei, wollte eine Abgeordnete wissen. „Das kann ich mir nicht erklären“, antwortete Thorsten M. Lediglich Gesamteinsatzleiter Günter R. habe am Ende der Einsatzbesprechung um 22 Uhr private Beobachtungen von etwa 400 alkoholisierten „Flüchtlingen“ geschildert, die er um 20.30 Uhr vor dem Dom gemacht hatte. Die müsse man „im Auge behalten“. Doch das ist offenbar nicht geschehen – ein Hinweis darauf, dass die Einsatzleitung die sich anbahnende Dramatik zwar früh erkannt, aber mehr als zwei Stunden lang nicht darauf reagiert hat.

Hatte Einsatzleiter Günter R. vor dem Ausschuss betont, er habe in der Nacht zwei Stunden vor dem Bahnhof gestanden und nichts von Sexualdelikten mitbekommen, so berichtete Thorsten M. nun, R. habe ihm gegen ein Uhr berichtet, es gebe ein „sehr hohes Aufkommen“ an Taschendiebstählen, in diesem Zusammenhang seien auch Frauen „begrapscht“ worden. Man habe nun „eine neue Lage“.

