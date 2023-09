Madrid -Bei starken Turbulenzen während eines Langstreckenfluges von Mauritius nach Madrid haben sich 14 Menschen leichte Verletzungen zugezogen. Wie das spanische Charterunternehmen Evelop am Mittwoch mitteilte, sackte eine Airbus 330 hundert Meter ab.



Passagiere an die Decke geprallt

Das Flugzeug sei jedoch am Dienstagabend sicher auf dem Flughafen von Madrid gelandet. Die Verletzten erlitten leichte Prellungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle konnten den Angaben zufolge nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Drei der Verletzten waren laut Evelop Flugbegleiter.

Eine Passagierin sagte dem Radiosender Cadena Ser, die Passagiere seien „buchstäblich über die Sitze geflogen“, einige seien an die Decke geprallt, andere gegen die Nachbarsitze. Nach Angaben der Fluggesellschaft waren die Zeichen zum Anschnallen eingeschaltet, als das Flugzeug in die Turbulenzen geriet. Evelop hat ihren Sitz auf den Balearen und bietet Kurz- und Langstreckenflüge von Spanien und Portugal an. (afp)