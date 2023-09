Berlin -Der FC Bayern München hat zum dritten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Münchner setzten sich am Samstag beim neuen Tabellenletzten Hannover 96 mit 4:0 durch. Der Rekordmeister liegt nun punktgleich mit Borussia Mönchengladbach neun Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Die Gladbacher erkämpften sich bei 1899 Hoffenheim ein torloses Remis. Der BVB erwartet am Abend Werder Bremen und kann am Abend mit einem Remis die Herbstmeisterschaft vorzeitig am 15. Spieltag perfekt machen.



Wichtige Siege am Tabellenende gelangen Fortuna Düsseldorf durch das 2:0 gegen den SC Freiburg und dem VfB Stuttgart durch ein 2:1 gegen die Hertha aus Berlin. Vizemeister Schalke 04 kam beim FC Augsburg zu einem glücklichen 1:1-Unentschieden. (dpa)