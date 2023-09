In den vergangenen Tagen hat eine Meldung der Mindener Polizei für Schlagzeilen gesorgt: Ein syrischer Flüchtling fand Bargeld und Sparbücher in einem gespendeten Schrank und lieferte dieses Vermögen beim Ausländeramt ab. Es war in einer Art Geheimfach verborgen und auch den Helfern einer karitativen Einrichtung nicht aufgefallen, die das Möbelstück weitergegeben hatte. Der 25-Jährige wurde daraufhin von Radiosendern interviewt, viele Medien berichteten über die rührende Geschichte.

Die AfD in Bayern bezweifelt die Story vom ehrlichen Finder jedoch. Auf ihrer Facebook-Seite postet die Partei einen Beitrag, in dem sie die Meldung ins Lächerliche zieht und ein Fake der Medien dahinter vermutet.

Man hätte ein paar weitere (völlig absurde und hetzerische) Ideen für Falschmeldungen wie „Flüchtling findet Putzeimer und macht seine Bude sauber“. Auch gegen Claudia Roth wird gehetzt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Das kann doch nicht wahr sein“ lautet also der Tenor in rechten Kreisen – und tatsächlich wurden Meldungen dieser Art in der Vergangenheit gefälscht, wie das Medienportal Mimikama darlegt. Besonders die Höhe der Gesamtsumme von 150.000 Euro erscheint so unrealistisch, dass auch die Geschichte aus Minden wie ein Fake klingt und Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker wäre.

Wenn man sich allerdings die Originalmeldung der Mindener Polizei ansieht, wird klar, dass alle Fälschungstheorien in diesem Fall haltlos sind und die AfD Bayern sich nur selber lächerlich macht. Denn bei der Polizei heißt es ursprünglich nur, dass ein „25-Jähriger“ 150.000 Euro gefunden habe. Von Nationalität oder Status des Mannes ist überhaupt keine Rede. Die Unterstellung, es handele sich um eine bewusst lancierte Fälschung, entbehrt also jeglicher Grundlage. (cm)