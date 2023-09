Berlin -Die Bundesregierung will erneut ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik verschärfen. Um Abschiebungen zu erleichtern, sollen abgelehnte Asylbewerber in zentralen, vom Bund betriebenen Einrichtungen untergebracht werden. Auf gesundheitliche Probleme von Flüchtlingen soll bei Abschiebungen weniger Rücksicht genommen werden.



Zudem soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) künftig SIM-Karten und Handydaten von Asylbewerbern auslesen können, um deren Identität festzustellen. Der Entwurf eines entsprechendes Positionspapiers des Kanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag, liegt dieser Zeitung vor.

Die Formulierungen des Forderungskatalogs sind im Bürokratendeutsch gehalten und lassen einigen Interpretations- aber auch Rückzugsspielraum: „Der Bund prüft, ob und inwieweit er eine ergänzende Vollzugszuständigkeit bei der Aufenthaltsbeendigung übernehmen kann“, heißt es in dem Kanzleramts-Papier. Ausreisepflichtige Flüchtlinge könnten in so genannten „Bundesausreisezentren“ untergebracht werden. Dies ermögliche den Bundesländern „eine Verantwortungsübergabe für die letzten Tage oder Wochen des Aufenthalts“.



Damit übernimmt das Kanzleramt eine Forderung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière. In einer gemeinsamen Koordinationsstelle unter dem Namen „Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr“ (ZUR) sollen ab spätestens Mai Bund und Länder Abschiebungen koordinieren. Spätestens dann sollen auch zentral Daten über Abschiebungen gesammelt werden.

Auf diese Daten wollen die Behörden bald zugreifen

Zusätzlich zu bereits beschlossenen Maßnahmen wie der längeren Abschiebehaft will die Unions-Seite der Regierung künftig verstärkt auf Handydaten von Flüchtlingen zugreifen. Dies soll dem künftig nicht mehr nur den Ausländerbehörden, sondern auch dem BamF ermöglicht werden - „zur Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität einschließlich der Staatsangehörigkeit von Asylsuchenden“, aber auch ganz pauschal „zur Überprüfung der für die Entscheidung über den Asylantrag maßgeblichen Angaben“. Inwieweit die Daten künftig an Sicherheitsbehörden weitergereicht werden dürfen, lässt das Kanzleramts-Papier offen.

Möglichst verhindert werden soll auch, dass Abschiebungen wegen ärztlicher Einwände nicht klappen. Allerdings bleibt es hier bei einem Appell an die Bundesländer. Diese müssten sich „für den vermehrten Einsatz von Amtsärzten oder vergleichbar geeignetem ärztlichen Personal zur Überprüfung der Reisefähigkeit vor Rückführungen“ einsetzen.

Über die Abschiebungen gibt es seit Monaten Streit zwischen Bund und Ländern, und auch zwischen Union und SPD. Unter anderem geht es dabei darum, in welche Länder Flüchtlinge zurückgeschoben werden. Strittig ist unter anderem die Abschiebung nach Afghanistan. Die Union will auch weitere nordafrikanische Länder wie Algerien zum sicheren Herkunftsland definieren.

Im Kanzleramtspapier heißt es auch, es habe bereits deutliche Fortschritte bei der Rückführung von Flüchtlingen gegeben: So sei die Zahl der Abgeschobenen und der freiwillig wieder Ausgereisten von 27.000 im Jahr 2014 auf 80.000 im Jahr 2016 gestiegen. Es wird in Aussicht gestellt, dass das Bundesamt für Flüchtlinge in den kommenden Monaten eine große Zahl von Asylanträgen ablehnen werde. „Die Zahl der Ausreisepflichtigen wird dadurch 2017 weiter steigen.“



Der Streit um die Abschiebungen dürfte auch ein Wahlkampfthema sein, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Die NRW-Landesregierung wollte die Vorschläge des Kanzleramts mit Verweis auf laufende Verhandlungen zunächst nicht kommentieren. (mit gmv.)