Moskau -Beim Absturz eines Hubschraubers in Russland haben am Samstag 18 Menschen ihr Leben verloren. Drei Mitglieder der Crew und 15 Passagiere an Bord des Helikopters starben bei dem Unglück im Norden Sibiriens, wie das russische Verkehrsministerium mitteilte.

Hubschrauber war auf dem Weg zu einer Öl-Plattform

Der Hubschrauber war demnach auf dem Weg zu einer Öl-Plattform, als er mit Transportgut eines weiteren Hubschraubers kollidierte und abstürzte. Der Zusammenstoß ereignete sich nach Angaben des Ministeriums kurz nach dem Start des Helikopters vom Typ Mi-8. Dieser sei mit einer Maschine zusammengestoßen, die der zweite Hubschrauber transportiert habe.

Der zweite Hubschrauber konnte demnach ohne Probleme landen. Die Wetterbedingungen seien zum Zeitpunkt des Unglücks „normal“ gewesen, erklärte das Ministerium. (afp)