München -In der Fußball-Bundesligasaison 1987/88 war es noch ein echter Aufreger. Als der FC Homburg, mittlerweile Regionalligist, in seiner zweiten Bundesliga-Saison den neuen Trikotsponsor präsentierte, sah der DFB rot. An der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt am Main war die Empörung groß, dass Homburg für den Kondomhersteller London warb.

Eingefädelt hatte den Deal Präsident Manfred Ommer. Weil der DFB mit Punktabzug drohte, liefen die Spieler fortan mit schwarzen Balken über dem London-Logo auf den Platz. Erst als das Landgericht Frankfurt entschied, dass Werbung für Kondome nicht gegen Sitte und Moral verstoßen, wurden die Balken entfernt. Durch den Skandal waren sowohl die beworbene Firma als auch der FC Homburg in aller Munde. Doch den Kickern nutzte die mediale Aufmerksamkeit auch nichts, am Saisonende stieg man ab.

Die Bandenwerbung in der Allianz-Arena ist gut sichtbar. Max Hillmer

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen für den TSV 1860 München. Der abstiegsbedrohte Zweitligist hat nämlich auch einen neuen Sponsor. Zwar nicht so prominent auf der Brust der elf Kicker wie einst die Homburger. Doch die lila Bandenwerbung für das Münchener Gelegenheitssex-Portal C-Date, das mit dem Slogan: „Sinnliche Begegnungen die glücklich machen“ wirbt, ist immerhin gut sichtbar.

Officer Naughty und Kolleginnen

Wie die „tz“ berichtet, sei die Unterstützung des „Münchener Herzensvereins“ 1860 für C-Date eine Ehrensache. Auf der Internetseite wirbt das Gelegenheitssex-Portal (in Neudeutsch heißt das Casual-Dating) damit, sich nicht nur um den Verein, sondern auch um die Fans zu sorgen. „Wer seine Mannschaft gemeinsam anfeuert, zittert und jubelt, kommt sich schließlich schnell näher.“

Damit darum auch nach dem Spiel „alles safe“ bleibt, verteilten am Rande des Spiels 1860 München gegen Greuther Fürth am Freitag Frauen in tief ausgeschnittenen Polizei-Uniformen, laut C-Date handelte es sich um Officer Naughty und ihre Kolleginnen, Kondome an die fußballbegeisterte Menge.

Mit Jan Mauersberger (l.) würden die vom neuen Sponsor befragten Frauen gerne „in die Verlängerung“ gehen. dpa

Natürlich wollte das Portal, das erste seiner Art, das Werbung im deutschen Profifußball macht und bei dem Nutzer nach Partnern für erotische Momente, gemeinsame Stunden oder prickelndes Kennenlernen suchen, auch von Frauen wissen, mit welchem 1860-Kicker sie gerne „in die Verlängerung“ gehen wollen. Laut „tz“ hätten sich 28 Prozent der fast 1600 Frauen für den langen Abwehrrecken Jan Mauersberger entschieden, vor Milos Degenek und Kapitän Christoph Schindler.