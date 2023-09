Nürnberg -Die Zahl der Arbeitslosen ist im März nicht so stark gesunken wie für den Auftakt der Frühjahrsbelebung üblich. Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren 2,845 Millionen Menschen auf Jobsuche registriert, wie die Behörde am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Das seien 66.000 weniger als im Februar und 87.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 6,5 Prozent.

Das Forschungsinstitut der BA hatte zuletzt bereits darauf hingewiesen, dass die Frühjahrsbelebung schwächer ausfallen könnte. Die Experten begründeten das unter anderem damit, dass in dem milden Winter auch weniger Arbeitslosigkeit aufgebaut worden sei als sonst üblich.

„Der Arbeitsmarkt hat sich insgesamt weiter positiv entwickelt“, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen blieb die Arbeitslosenzahl unverändert. Banken-Volkswirte hatten eine Abnahme um 7000 erwartet. (rtr)