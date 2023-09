Köln -Fortuna Düsseldorf gerät in der 2. Fußball-Bundesliga in immer größere Abstiegsnot. Am 30. Spieltag unterlag der deutsche Meister von 1933 bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:3 (1:3) und rangiert mit 28 Zählern nur noch einen Punkt vor dem SC Paderborn (27) auf Relegationsplatz 16. Union Berlin verbesserte sich durch ein 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim auf den sechsten Tabellenplatz (43) direkt vor den punktgleichen Fürthern.

Arminia Bielefeld unterlag dem 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0). Bielefeld (34) ist Tabellen-Dreizehnter, die Roten Teufel (38) sind -Elfter. In Fürth erzielten Veton Berisha (10./23.) und Marco Stiepermann (43.) die Treffer für die Franken.

Heidenheim im gesicherten Mittelfeld

Für die Fortuna konnte Sercan Sararer (17.) zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen. Die Düsseldorfer kassierten unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel die zweite Pleite in Folge. Für Eisern Union war Torjäger Bobby Wood (27.) zum 1:0 erfolgreich, es war sein 17. Saisontreffer für die Köpenicker, die seit vier Spielen ungeschlagen sind.

Heidenheim belegt trotz der Niederlage einen gesicherten Mittelfeldplatz. Auf der Bielefelder Alm legten beide Teams sehr viel Wert auf die Defensivarbeit, Torszenen blieben lange Zeit Mangelware. Kacper Przybylko (70.) traf per Kopf zum Siegtor für die Pfälzer. (sid)