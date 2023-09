Hamburg -Eine schwere Verletzung von Daniel Buballa hat das Zweitliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Bochum am Samstagmittag überschattet. Der Linksverteidiger der Hamburger prallte in der ersten Halbzeit mit Bochums Torhüter Manuel Riemann in der Luft zusammen, blieb kurzzeitig bewusstlos auf dem Rasen liegen und wurde anschließend schwer benommen vom Feld getragen.

14.: Meine Güte! #Buballa rasselt mit Riemann in der Luft zusammen. Buba bleibt liegen. 😱 #fcspvfl — FC St. Pauli (@fcstpauli) December 17, 2016

Schiedsrichter Felix Zwayer und Bochums Tim Hoogland leisteten dem Spieler erste Hilfe, bis die Mannschaftsärzte auf dem Platz waren. Im Anschluss ging das Spiel für Buballa nicht mehr weiter – er wurde ausgewechselt. Wie der Verein mitteilte, erlitt der Spieler ein Schädelhirntrauma und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

47.: Schlimme Nachricht: Daniel #Buballa hat ein Schädelhirntrauma erlitten und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. ✊🏼 #ynwa #fcspvfl pic.twitter.com/1AI4p7df79 — FC St. Pauli (@fcstpauli) December 17, 2016

Kurz nach dem Zusammenstoß gerieten die Hanseaten in Rückstand. Peniel Mlapa erzielte das 1:0 für die Bochumer. (red, dpa)

