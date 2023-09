Mit dem Siegtor in vorletzter Minute hat Naby Keita Aufsteiger RB Leipzig die Bundesliga-Heimpremiere versüßt und Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Start die Laune verdorben.

In der 89. Minute entschied der Mittelfeldspieler am Samstag mit seinem Treffer vor 42 558 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena die Partie gegen den Vizemeister, der damit schon nach zwei Spieltagen drei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern liegt. Dank Keita hat erstmals seit acht Jahren ein Neuling sein erstes Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Zuvor hatte André Schürrle mit einem Lattenschuss den möglichen Sieg für Dortmund vergeben.

„Man hatte beim Tor das Gefühl, das Dach fliegt weg. Das ist großartig für die Stadt, für den Club, einfach fantastisch. Man hat gemerkt, dass dem BVB hinten raus der Sprit ausgegangen ist. Immer wenn wir Tempo reingebracht haben, hatten wir auch Chancen“, sagte Sportdirektor Ralf Rangnick. Dagegen war Dortmunds Marcel Schmelzer enttäuscht: „Wir haben die Räume nicht genutzt, die uns Leipzig geboten hat. Wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Dann kriegen wir so ein dummes Gegentor kurz vor Schluss.“

Götze-Comeback

Alle Augen waren zunächst auf Weltmeister Mario Götze gerichtet. Der 24-jährige Nationalspieler feierte nach 1239 Tagen sein Bundesliga-Comeback bei der Borussia. Götze war erst im Sommer nach drei Jahren beim FC Bayern München zum BVB zurückgekehrt, wurde aber in den ersten Pflichtpartien nicht eingesetzt. Sein letztes BVB-Spiel hatte er am 20. April 2013 beim 2:0 gegen Mainz bestritten. Götze spielte - anders als in der Nationalelf - hängende Spitze.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Er begann agil, holte gleich in den ersten zehn Minuten zwei Freistöße heraus und gewann in Hälfte eins viele Zweikämpfe, tauchte dann jedoch unter. In der 71. Minute wurde er ausgewechselt.

Bei den Leipzigern nahm RB-Coach Ralph Hasenhüttl nur eine Änderung im Vergleich zum 2:2 in Hoffenheim vor. Für Benno Schmitz brachte er den olympischen Silbermedaillengewinner Lukas Klostermann. Von den drei Last-Minute-Neuzugängen schafften es Oliver Burke (Einwechslung 69.) und Kyriakos Papadopoulos in den Kader, Salzburg-Neuzugang Bernardo saß auf der Tribüne.

Die Leipziger legten nach einer Viertelstunde den Respekt vor dem Champions-League-Vertreter ab und eroberten sich mit Pressing zahlreiche Bälle im Mittelfeld. Beim Solo von Timo Werner (17.) über die linke Seite verpasste Yussuf Poulsen die flache Hereingabe. Auf der Gegenseite spitzelte Pierre Aubameyang zwei Minuten später den Ball knapp vorbei. Auch ein strammer Schuss von Schürrle (30.) rauschte nur wenige Zentimeter am RB-Gehäuse vorbei.

Tuchel fuchsteufelswild

Nach einer halben Stunde verflachte das Borussen-Spiel. Trainer Thomas Tuchel, der vor eineinhalb Jahren das Angebot von RB-Sportdirektor Ralf Rangnick abgelehnt hatte, war fuchsteufelswild an der Seitenlinie. Zu viele Fehlpässe, keine ordnende Hand - nach dem kurzfristigen Ausfall des Japaners Shinji Kagawa (Knöchelverletzung) fehlten die zündenden Ideen in der Offensivbewegung. Diese Akzente konnte auch Götze nicht setzen. Dabei steht die Borussia gerade jetzt vor einer Terminhatz mit sieben Spielen in 22 Tagen.

In Halbzeit zwei übernahm Leipzig komplett das Spielgeschehen. Einziges Manko: Nach der Balleroberung agierten die Sachsen zu hektisch, es fehlte lange an Genauigkeit. Mit der Einwechslung des Schweden Emil Forsberg nach einer guten Stunde brachte Hasenhüttl den Mann für die Perfektion. Auch der 19-jährige Schotte Oliver Burke, mit 15,5 Millionen Euro der bisher teuerste Leipziger Transfer und laut Rangnick eine „Naturgewalt“, erhöhte die Qualität im RB-Spiel.

Werner hatte in der 75. Minute den Siegtreffer auf dem Fuß, doch Roman Bürki parierte. Gleich danach rettete Raphael Guerreiro den Kopfball von Marcel Halstenberg auf der Linie. In der 83. Minute streifte Schürrles Schuss nach einem Solo die Latte. Dann folgte Keitas Schuss ins Glück.

Last-Minute-Sieg für Darmstadt

Der Darmstädter Torhüter Michael Esser und Florian Jungwirth (23) verteidigen gegen Branimir Hrgota dpa

Mit einem Last-Minute-Tor hat Joker Sandro Sirigu dem SV Darmstadt 98 einen umjubelten 1:0 (0:0)-Sieg im Hessen-Derby der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt beschert. In einem schwachen Spiel traf der kurz zuvor eingewechselte Mittelfeldspieler in der 90. Minute mit einem Heber ins lange Eck. 17 000 Zuschauer im ausverkauften „Jonathan-Heimes-Stadion“ am Böllenfalltor hatten zuvor bei hochsommerlichen Temperaturen einen Fußball-Langweiler ohne große Höhepunkte erlebt.

Immerhin blieb es im Umfeld des Spiels bis zum Schlusspfiff ruhig, nachdem es im Vorjahr bei beiden Duellen zu Ausschreitungen gekommen war. Lediglich einige „Lilien“-Fans sorgten für Ärger. Sie zündeten in der zweiten Halbzeit Bengalos und schossen nach dem Siegtreffer Leuchtraketen in den Frankfurter Block.

Auf dem Rasen ging es eher gemächlich zu. Eintracht-Trainer Niko Kovac ersetzte den gesperrten Innenverteidiger Michael Hector durch den gelernten Außenverteidiger Timothy Chandler, der aber nur kurz auf der für ihn ungewohnten Position aushelfen musste. Schon nach sieben Minuten übernahm der US-Nationalspieler seinen angestammten rechten Posten in der Viererabwehrkette, weil Olivera Varela frühzeitig mit einer Fußverletzung vom Platz humpelte. Für ihn kam der 19 Jahre alte Jesús Vallejo, der im Abwehrzentrum ein solides Bundesligadebüt ablieferte.

Darmstadt gab sich aggressiv und engagiert

Die Eintracht benötigte lange, um gegen die gewohnt aggressiven und engagierten Darmstädter ihren Rhythmus zu finden. Den Hausherren gehörte die erste halbe Stunde, ohne dass sie sich jedoch klare Chancen erspielen konnten.

Bei Frankfurt erinnerte nichts an den starken Auftritt zum Saisonstart beim 1:0 gegen Schalke 04. Es fehlte an Tempo, Kreativität und Genauigkeit im Passspiel. Selbst bei Standards blieben die Gäste, bei denen Alexander Meier in seinem 250. Bundesligaspiel für die Eintracht unauffällig agierte, ungefährlich.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurde die Eintracht zwingender. Zunächst legte Mijat Gacinovic von der Grundlinie auf Chandler (39.) zurück, dessen Schuss Fabian Holland im letzten Moment blockte. Dann scheiterte Branimir Hrgota (41.) an „Lilien“-Torwart Michael Esser.

Bei Darmstadt sorgte vor allem Änis Ben-Hatira für Belebung in der Offensive. Der im Sommer von Frankfurt nach Darmstadt gewechselte Mittelfeldspieler zielte aber zweimal knapp vorbei. Ansonsten tat sich in den Strafräumen wenig, so dass beide Torhüter einen relativ geruhsamen Nachmittag verbrachten. Bis Sirigu mit seiner Bogenlampe fast von der Seitenauslinie zum gefeierten Matchwinner wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:

Hertha BSC mit Topstart gegen FC Ingolstadt

Ingolstadts Marcel Tisserand (l) und Herthas Vladimir Darida im Kopfballduell um den Ball. dpa

Hertha BSC ist in der Fußball-Bundesliga glänzend aus den Startlöchern gekommen. Die Berliner siegten am Samstag beim FC Ingolstadt nach einer sehr abgeklärten Vorstellung und großer Effektivität im Abschluss mit 2:0 (1:0). Nach einem frühen Tor von Kapitän Vedad Ibisevic (8. Minute) sorgte der eingewechselte Julian Schieber (86.) mit einem Kopfball für die Entscheidung. Das Team von Trainer Pal Dardai zählt mit sechs Punkten vorerst zur Spitzengruppe. Markus Kauczinski musste als FCI-Coach dagegen seine erste Niederlage hinnehmen. Seinem Team fehlte es offensiv an Durchschlagskraft.

Die Gäste machten sich vor 14 100 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark das Leben mit einem konsequenten Start einfacher. Gleich die erste Torchance saß. Nach einem abgefangenen Querpass von Mathew Leckie ging es ganz flott: Über Genki Haraguchi kam der Ball zu Ibisevic, und der Bosnier ließ Geburtstagskind Ørjan Nyland (26) im Ingolstädter Tor keine Abwehrchance. Es war das 93. Bundesligator für Ibisevic. Der agile Japaner Haraguchi war auch Ausgangspunkt beim entscheidenden zweiten Tor. Die präzise Flanke des Flügelspielers vollendete Schieber mit einem unhaltbaren Kopfball ins lange Eck.

Ingolstadt fehlte mit dem erstmals in der Abwehr eingesetzten Millionenzugang Marcel Tisserand das spielerische Vermögen, um die Berliner Abwehr während der gesamten 90 Minuten entscheidend unter Druck zu setzen. Ballverluste im Aufbauspiel eröffneten der Hertha zudem die Gelegenheit zum raschen Umschalten. Die Präzision fehlte dem Team von Dardai jedoch, um die Führung frühzeitig auszubauen.

Ibisevic als gefährlichster Stürmer auf dem Rasen

Im Norweger-Duell der Torhüter konnte Hertha-Schlussmann Rune Jarstein gegenüber Nationalmannschaftskonkurrent Nyland punkten, als ihm FCI-Angreifer Dario Lezcano den Ball an den Kopf schoss (35.). Es war die größte Ingolstädter Tormöglichkeit vor der Halbzeitpause.

Natürlich musste der FCI seine Angriffsbemühungen verstärken. Kauczinski brachte in Lukas Hinterseer einen vierten Angreifer für Mittelfeldmann Alfredo Morales.

Der gefährlichste Stürmer auf dem Rasen aber blieb Ibisevic. Nyland konnte den Kopfball von Herthas Kapitän jedoch parieren und eine Vorentscheidung vereiteln (53.). Hertha war später mit dem eingewechselten Neuzugang Alexander Esswein bemüht, die sich bietenden Räume zum entscheidenden Schlag zu nutzen. Das gelang mit Joker Schieber. Ingolstadts Aufwand wurde nicht belohnt.

1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg mit 0:0

Wolfsburgs Mario Gomez und Kölns Simon Zoller. dpa

Der 1. FC Köln hat dem VfL Wolfsburg das Bundesliga-Comeback seines neuen Torjägers Mario Gomez verdorben. Im ersten Wolfsburger Pflichtspiel mit dem Fußball-Nationalstürmer kamen die Niedersachsen am Samstag vor 29 067 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus.

Gomez spielte in seinem ersten Pflichtspiel seit dem EM-Viertelfinale gegen Italien und 1211 Tage nach seinem zuvor letzten Bundesligaspiel durch. Dabei gelangen dem 31-Jährigen lediglich zwei Torschüsse. Der selbst ernannte Champions-League-Aspirant Wolfsburg war mit dem Punkt noch gut bedient, die ersatzgeschwächten Rheinländer waren über weite Strecken spielbestimmend. Mit vier Punkten aus zwei Spielen liegen beide Teams nun gleichauf.

Auch ohne sieben verletzte Profis stand der FC sicher und überzeugte durch kluge Raumaufteilung und konsequente Defensivarbeit. Köln war das stärkere Team und hatte nicht nur mehr, sondern auch bessere Chancen, die sie allerdings nicht nutzten.

„Da wartet noch ein hartes Stück Arbeit auf uns“, unkte Wolfsburgs Sportchef Klaus Allofs im Halbzeitinterview bei Sky. Der einstige FC-Spieler sah ein durchwachsenes erstes Wolfsburger Spiel von Gomez, der für sieben Millionen Euro vom AC Florenz gekommen war und im Sturm Bas Dost ersetzen soll. „Alleine seine Präsenz hilft. Aber wir dürfen auch keine Wunderdinge von ihm erwarten“, meinte Allofs.

Kölner spielten frech und zielgerichtet

Die VfL-Fans waren zwar schon nach vier Minuten euphorisiert, als der Debütant erstmals aufs Tor schoss. Doch Kölns dritter Keeper Sven Müller hatte bei seinem Bundesligadebüt keine Probleme mit dem noch zu unplatzierten Schuss. Der 20 Jahre alte Müller musste für die verletzten Timo Horn und Ersatzmann Thomas Kessler einspringen.

In Konstantin Rausch, Sehrou Guirassy und Artjoms Rudnevs fehlten den Gästen zudem drei der vier Neuzugänge. Auch Abwehrspieler Dominic Maroh und Offensivmann Marcel Hartel mussten passen. Anzumerken war den Kölnern dies freilich kaum. Frech und zielgerichtet spielten sie nach vorne. Leonardo Bittencourt verpasste in der 33. Minute das eigentlich sichere 1:0 der Gäste, als er von Yuya Osako frei gespielt wurde, den Ball aber nicht traf. Kurz vor dem Wechsel hatte Mergim Mavraj Pech, dass VfL-Keeper Koen Casteels seinen Volley-Knaller nach einer Ecke noch mit einem herrlichen Reflex parierte.

Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste zunächst gefährlicher. Einen direkten Freistoß von Marcel Risse (51.) erwischte Casteels noch gerade so mit dem Fuß. Erst danach fand Wolfsburg in die Partie zurück, hatte selbst aber keine klare Torgelegenheit.

Zumindest vor der Pause überzeugte beim VfL Weltmeister Julian Draxler, der in der Sommerpause per Interview seinen Wechsel nach nur einem Jahr gefordert und zudem über die Stadt Wolfsburg gelästert hatte. Die erwarteten Pfiffe der Wolfsburger Fans im ersten Saison-Heimspiel gegen den 22-Jährigen blieben indes aus.

Neuzugang Yannick Gerhardt blieb gegen seinen bisherigen Club im defensiven Mittelfeld indes blass und wurde folgerichtig bereits nach einer Stunde gegen Maximilian Arnold ausgewechselt.

Bayer Leverkusen gewinnt 3:1 gegen Hamburger SV

Hamburgs Filip Kostic (l-r), Leverkusens Jonathan Tah und Benjamin Henrichs kämpfen um den Ball. dpa

Joel Pohjanpalo hat mit einem Hattrick innerhalb von 16 Minuten Bayer Leverkusen zum ersten Saisonsieg geführt und zugleich für eine gelungene Champions-League-Generalprobe gesorgt. Der finnische Joker war beim 3:1 (0:0) gegen den Hamburger SV der Mann des Tages. Pohjanpalo glich in der 79. Minute per Kopf aus und legte in der Nachspielzeit das 2:1 (90.+1) und das 3:1 (90.+4) nach. Nach einem Fauxpas von Bayer-Keeper Bernd Leno hatte Zugang Bobby Wood in der 58. Minute mit seinem zweiten Saisontor die vom früheren Bayer-Coach Bruno Labbadia trainierten Hamburger in Führung gebracht. Am Mittwoch (20.45 Uhr) gastiert zum Auftakt der Königsklasse ZSKA Moskau in der BayArena - dann muss sich Bayer noch einmal steigern.

Vor der Partie am Samstag gab Bayer die vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit Fußball-Nationaltorwart Leno bis 2020 bekannt. „Mit ihm haben wir einen im wahrsten Sinne des Wortes außergewöhnlichen Rückhalt nun langfristig an uns gebunden“, kommentierte Leverkusens Geschäftsführer Michael Schade die Personalie. Das 0:1 bestätigte diese Aussage aktuell nicht.

Im 1800. Bundesligaspiel von „Dino“ HSV musste Bayer vor 30 210 Zuschauern im ausverkauften Stadion schon früh wechseln: Kurz nach Beginn zog sich Rechtsaußen Karim Bellarabi augenscheinlich eine Leistenverletzung zu. Er wurde durch Olympia-Silbermedaillengewinner Julian Brandt (3.) ersetzt.

Leverkusen bis zur Pause optisch überlegen

Offensiv tat sich in den ersten 45 Minuten wenig: Beiden Mannschaften mangelte es an Passgenauigkeit; zudem waren die Defensivabteilungen sehr aufmerksam. So musste der ehemalige Bayer-Mann René Adler im HSV-Gehäuse erstmals in der 37. Minute bei einem harmlosen Kopfball von Admir Mehmedi eingreifen. 180 Sekunden später entschärfte Leno einen Flachschuss von Nicolai Müller.

Bis zur Pause war Leverkusen, der Bundesligadritte der Vorsaison, bei 61 Prozent Ballbesitz optisch überlegen. Und dennoch war eine gegenseitige Neutralisierung im Mittelfeld unübersehbar. Und wieder dauerte es bis zu einer vagen Chance sehr lange: In der 56. Minute strich ein Flachschuss des früheren HSV-Profis Hakan Calhanoglu knapp links am Hamburger Tor vorbei.

Das 0:1 ging dann auf das Konto von Leno: Bei einem Steilpass von Michael Gregoritsch zögerte er zu lange mit dem Herauslaufen, trat zudem über den Ball und musste tatenlos zuschauen, wie der neue HSV-Mann Wood einschob. In der 63. Minute traf Javier „Chicharito“ Hernández den Pfosten - Bayer drängte machtvoll auf den Ausgleich, der nach einer Brandt-Flanke durch Pohjanpalos Kopfball fiel. Dann gelangen dem Finnen noch zwei weitere Treffer.

Bei Bayer standen Kapitän Lars Bender nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk und „Chicharito“ nach seinem Mittelhandbruch in der Startformation des UEFA-Cup-Gewinners von 1988. 20-Millionen-Euro-Einkauf Kevin Volland musste wegen seines Fingerbruchs abermals pausieren.

Schwache Gladbacher verlieren 3:1 gegen SC Freiburg

Nicolas Höfler (l) von Freiburg und Lars Stindl (r) von Mönchengladbach kämpfen um den Ball. dpa

Der entfesselte Aufsteiger SC Freiburg hat die Erfolgsserie von Borussia Mönchengladbach beendet. Nach vier Pflichtspielsiegen zum Start der neuen Saison unterlagen die Gladbacher am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei den Breisgauern verdient mit 1:3 (1:0). Vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion brachte Thorgan Hazard (35. Minute) das Team von Trainer André Schubert zwar vor der Pause in Führung. Doch Maximilian Philipp drehte durch zwei Tore das Spiel (54./85). Joker Nils Petersen setzte mit einem Strafstoß den Schlusspunkt (88.).

Die Gäste zeigten drei Tage vor dem Champions-League-Auftakt bei Manchester City kaum etwas von ihrer Klasse. Erfolgreicher war der Club zuletzt in der Saison 1972/73 gestartet, diesmal aber ließen die Gladbacher vieles vermissen. Trainer Schubert hatte zunächst den zuletzt so torgefährlichen André Hahn und Patrick Herrmann geschont. Für Hahn rückte nach dem Auftakterfolg gegen Bayer Leverkusen Hazard in den Angriff neben Raffael.

SC-Trainer Christian Streich hatte erneut große Personalsorgen in der Defensive, da Marc Oliver Kempf, Marc Torrejón und Jonas Föhrenbach verletzt fehlten. Ein Klassenunterschied zum Vorjahresvierten aus Gladbach war dennoch nicht festzustellen. Die Freiburger spielten mutig und warteten gegen den Favoriten nicht einfach nur ab.

Kräfteverhältnis änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht

Die erste große Chance hatten in der 16. Minute daher auch die Gastgeber: SC-Stürmer Florian Niederlechner überwand mit einem Flachschuss aus der Drehung Torwart Yann Sommer. Doch der Ball traf nur den Pfosten. 15 Minuten später hatte Gladbach erneut Glück: Vincenzo Grifo wurde vor Sommer frei gespielt, kam am Keeper vorbei, doch konnte den Ball dann nicht mehr erreichen.

Kurz darauf schlug die Mannschaft vom Niederrhein bei ihrer ersten guten Gelegenheit zu. Hazard kam im rechten Halbfeld rund 25 Meter von dem Tor zufällig an den Ball, zog zur Mitte und beförderte die Kugel mit einem harten, halbhohen Linksschlenzer ins Freiburger Tor.

Das Kräfteverhältnis änderte sich in der zweiten Halbzeit nicht. Gladbach wartete auf Möglichkeiten, seine schnellen und technisch starken Offensivspieler einzusetzen. Freiburg war aktiver und aggressiver. Diesen Einsatz belohnte Philipp. Der Angreifer zog von rechts in die Mitte und schoss von der Strafraumgrenze den Ball mit Effet und Wucht über Sommer hinweg ins Tor.

Eine Reaktion der Borussia blieb jedoch aus. Der Sportclub kam immer wieder zu Chancen, Torwart Sommer rückte zunehmend in den Mittelpunkt. Für die Schlussphase brachte Schubert Hahn und Herrmann, konnte das Offensivspiel seiner Elf aber nicht mehr beflügeln.

SC-Trainer Streich reagierte und brachte Deutschlands Olympia-Stürmer Petersen. Ein Glücksgriff. Der Torjäger bereitete das 2:1 von Philipp mit einer Ablage vor und erzielte per Elfmeter die Entscheidung. (dpa)