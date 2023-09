Kassel -Ausgerechnet am Valentinstag: Bei einem Lastwagenunfall nahe dem hessischen Kassel sind 24 Tonnen Schokolade eine Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer eines Sattelschleppers überfuhr am Donnerstag eine Leitplanke an der Autobahn 44 und stürzte mit seinem voll beladenen Laster die Böschung hinunter, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.



Die Leitplanke wurde auf hundert Metern beschädigt. Der Lastwagen stürzte rund 20 Meter tief und blieb auf der Seite liegen. Die Wasserbehörde wurde verständigt, weil die Gefahr bestand, dass Treibstoff aus dem verunfallten Fahrzeug fließt. Für den Einsatz wurde die A44 in Richtung Dortmund für eine Stunde voll gesperrt. Die Bergung des Sattelzugs sollte erst am Abend erfolgen, dann sollte die Autobahn erneut gesperrt werden. (afp)

