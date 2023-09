Berndorf -Ein Regionalzug hat am Montagmorgen 21 Schafe erfasst und getötet. Der Vorfall ereignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Korbach und Wolfhagen in Berndorf (Waldeck-Frankenberg) in Nordhessen, wie die Bundespolizei in Kassel mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Strecke wurde gesperrt. Wie die Schafe aus ihrer Weide in der Nähe der Bahnstrecke ausgebrochen sind, war zunächst unklar. (dpa)