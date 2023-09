Berlin -Es gibt Orte wie den Görlitzer Park, U-Bahnstationen wie den Görlitzer Bahnhof oder das Kottbusser Tor. Jeder Berliner weiß: Hier laufen Drogengeschäfte, rivalisierende Gangs verteidigen ihre Geschäfte und Reviere auch mal mit Waffengewalt.



Eigentlich hat man dort nichts verloren. Doch ausgerechnet an diesen heiklen Orten sind auch viele von Berlins beliebtesten Szene-Lokale zu finden - dieses Nebeneinander von Kriminalität in seinen vielen Facetten zwischen Marihuana-Dealern, Taschendieben und Messer-Gangs ist in der Hauptstadt offenbar kein Widerspruch.



Neben notorischen Hotspots wie die Rotlichtmeile Kurfürstenstraße oder den Stutti gibt es auch wieder Orte, wo man sich wenig Böses denkt: die Stuttgarter Altstadt etwa. Hier hat es die Polizei vor allem mit Taschendieben zu tun, die es auf arglose Touristen abgesehen haben.

Wo Berlin am gefährlichsten ist: Wir haben 23 Hotspots der Kriminalität in einer interaktiven Google-Karte aufbereitet. Hinter jedem markiertem Ort verbergen sich die Informationen, welche Art von Kriminalität sich dort breitgemacht hat. J. Studnik/A. Kopietz

Wenn Sie die eingebundene Google-Karte auf Ihrem Endgerät nicht deutlich sehen, rufen Sie diese alternativ unter diesem LINK auf.