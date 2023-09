Berlin -Sie arbeiten rund um die Uhr, verdienen einen Hungerlohn, sind nicht versichert, sprechen kaum Deutsch und sind schlecht ausgebildet: Dieses Bild haben viele Menschen in Deutschland von Osteuropäern, die hierzulande in Privathaushalten zur „24-Stunden-Betreuung“ von pflegebedürftigen Angehörigen angeheuert werden. Diese Form der Betreuung genießt einen zweifelhaften Ruf, weil immer wieder Fälle bekannt geworden sind, in denen die Hilfskräfte unter schlimmen Bedingungen ausgebeutet werden. Eine aktuelle Untersuchung kommt allerdings zu dem Schluss, dass die Realität inzwischen anders aussieht:

Danach betrachten sich die Betreuer selbst als fair behandelt und empfinden ihre Entlohnung zumeist als angemessen.

Wird ein Mensch schwer pflegebedürftig, dann stehen die Angehörigen oftmals vor großen Problemen. Ein ambulanter Pflegedienst reicht nicht mehr aus, doch eine Unterbringung in einem Heim kommt für viele Betroffene nicht in Frage. Denn sie wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben, befürchten im Heim den Verlust der Selbstständigkeit. Insbesondere für Demenzkranke ist die vertraute Umgebung besonders wichtig.

Pflegeversicherung übernimmt keine Kosten

Eine Alternative zur Heimunterbringung ist die sogenannte „24-Stunden-Pflege“. Dabei handelt es sich um Arbeitskräfte zumeist aus Polen oder anderen osteuropäischen Staaten, die einige Wochen oder Monate im Haushalt des Pflegebedürftigen wohnen. Sie werden häufig über Agenturen vermittelt und dann in unterschiedlichen Formen legal beschäftigt – oder schwarz bezahlt.

Selbst bei legaler Beschäftigung übernimmt die Pflegeversicherung nicht die Kosten. Allerdings kann dafür das Pflegegeld eingesetzt werden, dass die Kassen für pflegende Angehörige zahlt. Wie viele osteuropäische Hilfskräfte in Deutschland arbeiten, ist unbekannt. Schätzungen der Gewerkschaft Verdi reichen von 115.000 bis 300.000 Personen.

Mindestens drei Kräfte nötig um Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu gewährleisten

Nach einer früheren Befragung von Verdi aus dem Jahre 2014 stehen die Beschäftigten unter einer extremen Belastung. Sie arbeiten danach im Schnitt pro Tag zehn Stunden, die Bezahlung ist nach Ansicht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung als prekär anzusehen. In einer Untersuchung der Stiftung heißt es, selbst bei Zugrundelegung einer arbeitsrechtlich möglichen 48-Stunden-Arbeitswoche wären mindestens drei Kräfte im Haushalt nötig, um eine tägliche 24-Stunden-Betreuung sicherzustellen. „Im Grunde ist eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Pflegebedürftigen durch lediglich eine Hilfskraft im Haushalt nur unter Ausbeutungsverhältnissen möglich“, so das Fazit.

Branchenverbände, in denen unter anderem Vermittler organisiert sind, halten dagegen. In ihrem Auftrag hat die Berufsakademie für Gesundheits- und Sozialwesen Saarland erstmals die Situation von polnischen Rund-um-die Uhr-Beschäftigten untersucht. Befragt wurden fast 1000 Personen. Danach beträgt die Arbeitszeit im Schnitt täglich sechs Stunden und 47 Minuten, was rund 45 Stunden pro Woche ergebe.

1200 Euro im Monat bei freier Kost und Logis

Die Arbeitszeit verteilt sich demnach auf Hauswirtschaft (2:42 Stunden/Tag), Betreuung (2:15 Stunden) und Grundpflege wie Waschen (1:41 Stunden). Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen der Betreuungspersonen beträgt laut der Studie rund 1200 Euro bei freier Kost und Logis. Die Autoren gehen davon aus, dass das einem „normalen“ Arbeitseinkommen von brutto 2000 Euro entspricht.

Damit bietet sich ein Vergleich mit dem Verdienst von Altenpflegern an: Im Osten verdienen ausgebildete Pflegefachkräfte 1945 und Pflegehelfer 1495 Euro, im Westen 2568 beziehungsweise 1855 Euro. Das Einkommen der häuslichen Betreuer liegt damit in diesem Rahmen. Die Bezahlung hält etwa die Hälfte der Befragten für angemessen. Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass die Quote unter deutschen Arbeitnehmern regelmäßig nicht viel höher liegt.

Keine besondere Ungerechtigkeit festgestellt

Nur etwa zehn Prozent gab an, schwarz zu arbeiten. Die Autoren halten diese Quote allerdings für deutlich zu niedrig und gehen von falschen Angaben aus. Die Arbeitsbedingungen beurteilt die Mehrheit der Befragten als fair. So stimmten 87 Prozent der Aussage ganz oder teilweise zu, dass sie von den Familien respektvoll behandelt werden. 77 Prozent gaben an, dass eigene Wünsche an die Bedingungen des Einsatzes ganz oder teilweise erfüllt würden.

„Zusammenfassend konnte eine besondere Ungerechtigkeit oder gar unmenschliche Behandlung (...) auf Basis der erhobenen Selbsteinschätzungen der polnischen Betreuungspersonen nicht festgestellt werden“, so das Fazit der Studie. Diese Aussage schließe allerdings nicht aus, dass „Einzelfälle dieser Erkenntnis widersprechen“.