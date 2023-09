Köln -Am 26. Spieltag der 1. Bundesliga konnten die Fans zahlreiche Tore bejubeln. Bayern (6:0), Leipzig (4:0) und Bremen (5:2) feiern Kantersiege, dem Hamburger SV gelingt gegen den 1. FC Köln der „Lucky Punch“. Die einzelnen Partien im Überblick:

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Dembele (l.) im Duell mit Bentaleb. Bongarts/Getty Images

Keinen Sieger gab es im 172. Revier-Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Erzrivalen trennten sich 1:1 (0:0). Pierre-Emerick Aubameyang (55.) erzielte mit seinem 24. Saisontreffer das 1:0 der Gäste, Thilo Kehrer (77.) traf zum Ausgleich für die Königsblauen. Durch die Punkteteilung in der Veltins-Arena rutschte der BVB allerdings in der Tabelle auf den vierten Rang hinter 1899 Hoffenheim zurück. Die Kraichgauer hatten bereits am Freitagabend 3:1 (1:1) bei Hertha BSC gewonnen.

FC Bayern München - FC Augsburg 6:0 (2:0)

Robert Lewandowski (l.) bereitet das 4:0 vor. Bongarts/Getty Images

Tabellenführer Bayern München gab sich indes auf dem Weg zur fünften Meisterschaft in Folge keine Blöße. Im bayerischen Duell behielt der Rekordchampion vor der englischen Woche gegen den FC Augsburg mit 6:0 (2:0) die Oberhand. In München sorgten Robert Lewandowski (17.) und Thomas Müller (36.) schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Erneut Lewandowski (55./79.), Thiago (62.) und Müller (81.) erhöhten auf 6:0. Für den polnischen Nationalspieler Lewandowski waren es die Saisontore Nummer 22, 23. und 24.

RB Leipzig - SV Darmstadt 98 4:0 (1:0)

Darmstadt bleibt erneut ohne Punktgewinn. dpa

Der Tabellenzweite RB Leipzig gab dem Schlusslicht SV Darmstadt 98 mit 4:0 (1:0) das Nachsehen. Die Sachsen haben damit weiterhin 13 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. In Leipzig trafen Naby Keita (12./80.), Emil Forsberg (67.) und Willi Orban (79.) für die Roten Bullen gegen das Schlusslicht. Der Darmstädter Sandro Sirigu sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (72.).

SC Freiburg - Werder Bremen 2:5 (0:2)

Die Bremer Mannschaft feiert mit dem eigenen Anhang. dpa

Einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller tat Werder Bremen durch das 5:2 (2:0) beim SC Freiburg. Thomas Delaney (45.+2/47./86.), Max Kruse (21.) und Fin Bartels (71.) schossen die Hanseaten auf die Siegerstraße. Nils Petersen (64.) gelang das 1:3 im Nachschuss, nachdem er zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Felix Wiedwald gescheitert war. Für das zwischenzeitliche 2:4 sorgte Vincenzo Grifo (77.).

Hamburger SV - 1. FC Köln 2:1 (1:1)

Holtby feiert seinen Treffer zum 2:1. dpa

Der Hamburger SV gewann gegen den 1. FC Köln 2:1 (1:1). Lewis Holtby (90.+1) sicherte den Dreier. Nicolai Müller (13.) hatte den Bundesliga-Dino aus der Hansestadt mit 1:0 in Führung gebracht, Milos Jojic (25.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den FC, der die Chance verpasste zur Hertha (40 Punkte) nach Zählern aufzuschließen.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 1:2 (1:1)

Die Spieler der TSG Hoffenheim nach dem spielentscheidenden 3:1. Bongarts/Getty Images

In Hoffenheim herrscht derweil nach dem 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC (Freitag) große Vorfreude auf das Duell gegen den FC Bayern. Peter Pekarik (32.) traf für die Hertha, Andrej Kramaric (39., Handelfmeter und 86.) und Niklas Süle (76.) drehten die Partie. Herthas Maximilian Mittelstädt sah Gelb-Rot (58.). Entwarnung gab es bei der 1899-Torjäger Sandro Wagner, der sich den Finger ausgerenkt hatte. „Finger-Luxation. Band und Kapsel verletzt. Kein Röntgen nötig“, teilte 1899 mit und der Stürmer selbst sagte: „Dem Finger geht es heute viel besser.“

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 0:0 (0:0)

Frankfurt hat auch das siebte Ligaspiel in Serie nicht gewonnen. Gegen Gladbach kamen die Hessen im Abendspiel trotz zahlreicher Chancen, eines Handelfmeters und kurzzeitiger Überzahl nicht über ein 0:0 (0:0) hinaus.

Durch das Remis bleibt Frankfurt auf Platz sieben. Die Borussia, bei denen Torhüter Yann Sommer in der 78. Minute den Strafstoß von Marco Fabian parierte, liegt auf Rang zehn. Gladbach spielte nach Gelb-Rot für Tobias Strobl (85.) die letzten Minuten zu zehnt. (dpa, sid)