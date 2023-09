Datteln -Bereits seit Mittwoch den 23. März wird die 27-jährige Vera B. aus Datteln in Nordrhein-Westfalen vermisst. Polizei und Rettungskräfte führten am Samstag eine großangelegte Suchaktion durch, nachdem in einem Kanal in Datteln persönliche Gegenstände der jungen Frau gefunden worden waren. Darunter auch ihre Handtasche. Die Polizei brachte eine Hundestaffel und Hubschrauber zum Einsatz. Auch die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr unterstützten die Suche über das gesamte Osterwochenende hinweg. Doch die Suche blieb bislang erfolglos. Die 27-Jährige wurde nicht gefunden.

Vera B. aus Datteln wird seit dem 23. März vermisst.

Ihr Freund hat auf Facebook eine öffentliche Gruppe für die Suche eröffnet.

Eine großangelegte Suchaktion der Polizei verlief erfolglos.

Verschwinden mysteriös

Auch das Verschwinden der jungen Frau bleibt mysteriös. Es kursieren Gerüchte, nach denen sie Selbstmordgedanken hegte. Fakt ist, dass die zierliche Altenpflegerin plötzlich spurlos verschwand, und mit ihr ein himmelblauer Ford Ka. „Ich bin Tag und Nacht unterwegs und die Polizei fahndet ebenfalls“, schreibt ihr Freund Oliver Melchers verzweifelt auf seiner Facebook-Seite, die er nach dem Verschwinden von Vera B. extra für die Suche gegründet hat. Die öffentliche Anteilnahme ist derweil beeindruckend. Die Öffentliche Gruppe hat derzeit über 18 Tausend Mitglieder. Bis Mittwochabend hatten bereits 46 Tausend Menschen den ersten Facebook-Beitrag geteilt.

Ermittlungen in alle Richtungen

Eine öffentliche Vermisstenmeldung der Polizei gibt es bislang noch nicht. Vor dem Hintergrund der nicht auszuschließenden suizidalen Absichten der Vermissten, behandele man die Suche mit größtmöglichem Fingerspitzengefühl. Dennoch bestätigte die Polizei, Ermittlungen in alle Richtungen zu führen.