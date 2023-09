Schlitz -Ein Esel verwechselte am Donnerstag in einem Schlitzer Stadtteil wohl einen orangenen McLaren mit einer Mohrrübe und richtete damit erheblichen Schaden an. Der Fahrer hatte sein Auto rückwärts vor einer Koppel, auf dem der Esel graste, abgestellt.

Der Vierbeiner vermutete wohl, dass an der Weide eine überdimensionale Mohrrübe liege und biss zweimal in das Heck des Pkw. Dabei beschädigte das Tier den Lack und ein größeres Fahrzeugteil aus Karbon.

Der angerichtete Schaden an dem teuren Wagen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, mehr als ein "IAH" war aus ihm nicht heraus zubekommen, heißt es in einer Polizeimeldung. So wie sich die Situation derzeit darstellt, wird der Esel daran noch ganz schön "zu kauen" haben. (red)