Berlin -Die Grünen halten eine Diskussion über die Zahlung von Kindergeld auf Auslandskonten für „unnötig und schädlich“. Eine solche Debatte gehe „der AfD auf den Leim, die nur darauf abzielt, Stimmung gegen ausländische Mitbürger und die EU zu machen“, sagte Katja Dörner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag dieser Zeitung.

Worum geht es? Die Bundesagentur für Arbeit hat im Jahr 2017 rund 343 Millionen Euro Kindergeld an Konten im Ausland gezahlt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Das ist ein fast zehn Mal höherer Betrag als im Jahr 2010. Es sind aber auch rund 70 Millionen Euro weniger als im Jahr 2016.

EU-Ausländer haben Anspruch auf Kindergeld

Die AfD kritisiert die Kindergeldzahlungen, die ins Ausland gehen, als zu hoch und „den deutschen Steuerzahlern nicht vermittelbar“. Die Grünen-Politikerin Dörner hält dagegen: „Menschen aus EU-Ländern, die hier leben, in der Regel hier arbeiten und Steuern zahlen, bekommen Kindergeld. Das ist eine faire, klare und transparente Regelung und zudem EU-konform.“ Sie fügte hinzu: „Es ist schäbig, so zu tun, als würden hier Steuergelder verplempert.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zur Einordnung der Zahlen ist es wichtig, zwei Dinge zu wissen. Erstens ist es natürlich keineswegs so, als würde vor allem Kindergeld auf Auslandskonten ausgezahlt. Immerhin hat der Staat im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 35 Milliarden Euro für Kindergeld in die Hand genommen. Zweitens ist die Rechtslage eindeutig: Auch wenn der Nachwuchs in einem anderen Land lebt, haben EU-Ausländer für die Dauer ihres Arbeitsaufenthalts in Deutschland Anspruch auf Kindergeld.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dass dies jetzt häufiger vorkommt als früher ist wenig überraschend. Es liegt daran, dass Einschränkungen bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU gefallen sind. Seit Mai 2011 gibt es für Polen volle Freizügigkeit in der Europäischen Union. Für Arbeitnehmer aus Rumänien und Bulgarien ist der Arbeitsmarkt in Deutschland seit dem Januar 2014 vollständig geöffnet.

Finanzminister Wolfgang Schäuble wollte das Kindergeld senken

Die größte Gruppe, für die Kindergeld gezahlt wird und die nicht in Deutschland wohnt, sind 103.000 polnische Kinder. Weitere Gruppen sind 17.000 Kroaten, knapp 17.000 Rumänen, gut 16.000 Tschechen und knapp 16.000 Franzosen. Außerdem erhielten knapp 34.000 im Ausland lebende deutsche Kinder die Leistungen. Dass die Zahlen 2017 im Vergleich zu 2016 rückläufig waren, liegt laut der Bundesagentur für Arbeit übrigens an einem Sondereffekt. Denn 2016 seien besonders viele Zahlungen angewiesen, die sich eigentlich auf weiter zurückliegende Jahre beziehen.

In der vergangenen Legislaturperiode hatte der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) darauf gedrängt, das Kindergeld für EU-Ausländer an das Niveau ihres Heimatlandes anzupassen. Auch der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel war dafür. Die EU-Kommission ließ damals allerdings durchblicken, sie halte die Pläne für nicht europarechtskonform. Wer in Deutschland arbeite und Steuern zahle, müsse dieselben Sozialleistungen erhalten wie alle anderen, argumentierte die Kommission. Alles andere sei Diskriminierung.