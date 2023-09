Maryland -Ein historisches Haus aus dem 18. Jahrhundert ist am Mittwoch im US-Bundesstaat Maryland rund 80 Kilometer mit einem Schiff über den Tred Avon River transportiert worden. Das Haus, die Galloway Mansion, wurde 1764 errichtet und lag zuvor mehrere Tage im Hafen von Easton.

Nach einer neunstündigen Fahrt kam es am Mittwoch schließlich in Queenstown an, wo der neue Besitzer Christian Neeley das Haus restaurieren und als Wohnsitz für seine Eltern einrichten möchte. Er hatte etwa eine halbe Millionen Euro für das Haus bezahlt. (red)