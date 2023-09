Spittal an der Drau -Österreich hat eine sogenannte Reichsbürgerin aus Deutschland abgeschoben. Die 45-Jährige wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstag in Kärnten in Spittal an der Drau festgenommen und zum nächstliegenden EU-Grenzübergang gebracht. Das österreichische Innenministerium begründete die Ausweisung damit, dass die Frau einer staatsfeindlichen Verbindung angehöre. Die genaue Herkunft der Deutschen, die seit 2015 in Kärnten lebte, war zunächst nicht klar. Zuvor hatte die „Kleine Zeitung“ in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet.

Die Polizei kam mit neun Beamten zur Wohnung der Frau, weil sie mit starkem Widerstand rechnete. Entgegen den Befürchtungen widersetzte sich die Frau aber nicht. Im Oktober hatte ein „Reichsbürger“ in Bayern einen Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt. „Reichsbürger“ erkennen die staatliche Ordnung in Deutschland nicht an. (dpa)

