Tokio -Japan hat am Freitag der Opfer der von einem Erdbeben ausgelösten Tsunami- und Atomkatastrophe von Fukushima gedacht. Mit einer Schweigeminute erinnerte das Land an die rund 18.500 Toten vom 11. März 2011.

Am 5. Jahrestag der Fukushima-Katastrophe gedenken Japaner der rund 18.500 Todesopfer.

Die Katastrophe hatte Konsequenzen weit über Japan hinaus, Deutschland kehrte von der Atomenergie ab.

Damals war es in dem Atomkraftwerk an der japanischen Ostküste infolge eines verheerenden Erdbebens und Tsunamis zum Ausfall der Kühlsysteme gekommen, worauf mehrere Reaktorkerne schmelzten. Nach der schwersten Atomkatastrophe seit Tschernobyl 1986 wurden sämtliche Reaktoren in Japan abgeschaltet, um sie neuen verschärften Sicherheitsvorgaben anzupassen.

Die Betreiberfirmen und Regierungschef Shinzo Abe dringen seit langem darauf, die Reaktoren wieder hochzufahren. In der Bevölkerung, die bis zum Unglück der Atomkraft weitgehend unkritisch gegenüberstand, gibt es seit Fukushima aber starke Vorbehalte gegen die Wiederinbetriebnahme der Reaktoren.

Die Katastrophe hatte auch Konsequenzen weit über Japan hinaus, so führte sie in Deutschland zur Abkehr von der Atomenergie und zur Energiewende. (afp)