In Berlin gibt es viel zu sehen und entdecken. Doch nicht immer muss für tolle Dinge, Orte und Sehenswürdigkeiten Geld bezahlt werden. Auf der "Geheimtipp-Karte für Urban-Explorer" zeigt die Agentur suxeedo eine ganze Reihe kostenloser Aktivitäten - egal ob für Touristen, Neuankömmlinge oder Langzeitberliner.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer kostenlosen Führung im ARD-Hauptstadtbüro? Jeden Mittwoch und Samstag um 14 Uhr können Besucher sich den Ort anschauen, an dem täglich bundespolitische Nachrichten produziert werden. Die Führung dauert etwa eine Stunde und bietet einen Blick hinter die Kulissen. Die Anmeldung für die kostenlose Tour läuft über das ARD-Infocenter (Tel. 030 2288 1110 oder per E-Mail an kontakt@ard-infocenter.de.)

Kostenlos Räder leihen

In Mitte gibt es mit der Gratis-Berlinkarte weitere Orte für Sparfüchse zu entdecken, darunter auch das Film- und Fernsehmuseum, die Kunsthalle der Deutschen Bank oder der Tränenpalast am Reichstagsufer. Darf es ein bisschen mehr Geschichte sein? Das Dokumentationszentrum und die Gedenkstätte Berliner Mauer sind ebenfalls kostenlos.

Auf der Seite suxeedo.de/berlin sind die Umsonst-Tipps nach Bezirken geordnet. Was kann ich meinen Besuchern in Prenzlauer Berg und Neukölln zeigen? Wer knapp bei Kasse ist, wird hier sicher fündig. Im Kreuzberg-Museum am Kottbusser Tor etwa gibt es dauerhaft kostenlose Ausstellungen, die einen Einblick ins historische Stadtleben geben.

Kunstfans sollten sich unbedingt das Bethanienhaus anschauen. Wer die Stadt gerne mit dem Rad erkunden möchte, kann sich bei Bike Surf Berlin in Neukölln kostenlos ein Fahrrad ausleihen. Eine vorherige Anmeldung ist allerdings notwendig.

Nicht alle Gratis-Orte auf der Karte sind "Geheimtipps", aber sicherlich ist der eine oder andere unentdeckte Tipp dabei, der auch ortskundige Berliner und Berlinerinnen überraschen dürfte.