Fast drei Folgen „500 - Die Quiz-Arena“ hielt er durch - beantwortete eine Frage nach der anderen. Bei Frage 196 war aber Schluss: Günther Jauchs Dauerkandidat Michael Marji ist raus.

Nachdem er insgesamt drei falsche Antworten gab, war für ihn die Show beendet. „Schlaubi-Schlumpf“, wie ihn Jauch nannte, ging am Montag mit 118.000 Euro in der Tasche nach Hause.

Bereits in der ersten Folge der Show erlaubte sich der Latein-Student einen peinlichen Patzer. „Welches Wahrzeichen am Rhein hat zwei rund 157 Meter hohe Türme?", fragte ihn Günther Jauch. Der Kölner Dom natürlich! Für Marji anscheinend nicht so eindeutig. Er konnte die Frage tatsächlich nicht beantworten.

Und diese Frage machte Marji endgültig einen Strich durch die Rechnung: „Prinz Ernst August von Hannover ist laut offiziellem Titel auch Herzog zu Braunschweig und...?“

Auf die Antwort „Lüneburg“ ist der 30-jährige Student nicht gekommen. In der Quiz-Show gibt es keine Joker und keine Antwortmöglichkeiten.

Drei Mal X

Dabei hatte es in den ersten beiden Folgen der neuen RTL-Show so ausgesehen, als sei Marji unbesiegbar. Seit 155 Fragen war er ungeschlagen. Seine Gegner hatten keine Chance gegen ihn. Doch in der dritten Ausgabe am Montag häuften sich die roten X, die für falsche Antworten stehen.

Lob von Jauch und Jubel bei Twitter

Im Nachinhein gab es großes Lob von Jauch: „Ich wage zu behaupten, das wird lange der Rekord hier bei uns bleiben“. Er fügte hinzu: „Er ist der Beste, den wir in der Sendung hatten und wo viele gesagt haben: ‚Das gibt’s doch gar nicht!’“

Die Netzgemeinde hingegen freut sich über das Aus von „Schlaubi Schlumpf“. Die Zuschauer wollen nach drei Folgen endlich einen neuen Kandidaten. (sf)

Falls ihr #500DieQuizArena nur seinetwegen nicht weitergeguckt habt: Er ist jetzt weg. #servicetweet — Marcel Pohlig (@dasniveau) 18. Juli 2016