Flensburg -Fast 35 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Schleswig-Holstein hat vor dem Flensburger Landgericht der Mordprozess gegen einen heute 52-Jährigen begonnen.

Staatsanwalt Axel Schmidt warf dem Familienvater vor, als 17-Jähriger im Juni 1982 die Rentnerin in ihrer Wohnung in Schleswig brutal getötet zu haben.

„Er verschaffte sich Zugang unter dem Vorwand, telefonieren zu wollen“, sagte der Staatsanwalt. Tatsächlich habe sich der drogenabhängige Jugendliche nach Bargeld und Wertgegenständen umgesehen.

Der Angeklagte habe die Frau mit Sofakissen erstickt

Als es zum Streit kam, habe er die Frau mit einem Sofakissen erstickt. Anschließend soll er ihre Kleidung mit einem Messer aufgeschnitten und sich an der Frau vergangen haben. Mit rund 20 erbeuteten Münzen, die er später verkaufte, sei er geflohen.

Der vor dem Jugendgericht angeklagte Vater aus Ostholstein nahm die Vorwürfe regungslos auf. Eine Spermaspur hatte ihn laut Staatsanwaltschaft im Sommer 2016 überführt, Polizisten stellten ihn auf der Flucht in einem Saarbrücker Hotel.

Seit 2012 hatten die Ermittler wieder intensiver an dem lange ungeklärten Fall gearbeitet. Es gelang ihnen, die am Tatort sichergestellte DNA zu entschlüsseln.

„Irgendwie aus dem Ruder gelaufen“

Der Angeklagte soll die 73-Jährige getötet haben, als sie ihn beim Durchwühlen der Schränke erwischte. Dabei sei es „irgendwie aus dem Ruder gelaufen“, sagte der Angeklagte laut einem Polizisten bei seiner Vernehmung.

Er habe ausgesagt, es sei darum gegangen, „sie zum Schweigen zu bringen, damit sie nicht schreit, nicht die Polizei ruft“. Vor Gericht wollte der Angeklagte, der in den 80er Jahren in Lübeck bereits wegen eines anderen Tötungsdelikts zu einer Jugendstrafe verurteilt worden war, erst später aussagen.

Ob mit der Tat auch ein Sexualdelikt einherging, blieb am ersten Verhandlungstag zunächst offen. „Sobald wir das Thema ansprachen, war Schluss“, sagte der Polizist, der den Angeklagten nach seiner Festnahme befragt hatte.

Anwalt: Angeklagter bereut die Tat

„Er bereut, dass da was vorgefallen ist“, sagte der Anwalt des Mannes. Was genau passiert sei, müsse der Prozess zeigen. So lange nach der Tat, die Wahrheit herauszufinden, sei „für alle Seiten schwierig“.

Sein Mandant sei nach Jahrzehnten aus seiner Familie und seinem Alltag herausgerissen worden. Da der Angeklagte bei der Tat erst 17 Jahre alt war, findet die Verhandlung vor dem Jugendgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Wegen des großen öffentlichen Interesses und des heutigen Alters des Mannes ließ die Kammer einzelne namentlich benannte Pressevertreter zu.

Anders als ein Jugendlicher sei der Angeklagte durch den Prozess nicht „in seiner weiteren Entwicklung beeinträchtigt“. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm maximal zehn Jahre Gefängnis. (dpa)