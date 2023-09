Köln -Dass gerade Männer die ein oder andere längere „Sitzung“ auf der Toilette absolvieren, ist durchaus bekannt. Nicht umsonst hat die so genannte Klo-Lektüre einen festen Platz in vielen Badezimmern und stillen Örtchen. Doch eine neue britische Studie will nun herausgefunden haben, wie der Independent berichtet, warum Männer wirklich so lange auf dem Klo verweilen: Nicht etwa nur, um ihr Geschäft zu erledigen. Nein, Sie wollen schlicht und einfach ihre Ruhe haben.

Ein Drittel der befragten Männer aus Großbritannien hätten demnach angegeben, sich regelmäßig im Bad beziehungsweise der Toilette zu verstecken, um ihren Frieden zu bekommen. Genauer gesagt, um vor dem Genörgel ihrer Ehefrauen und den eigenen Kindern zu flüchten. Aber auch, um keine Aufgaben im Haushalt übernehmen zu müssen. Und stattdessen in Ruhe mit dem Smartphone das Internet zu durchforsten.



Die Toilette als Zufluchtsort der Ruhe

Ganze sieben Stunden im Jahr, so die Studie, verbrächten jene Männer demnach auf der Toilette, allein weil sie sich zurückziehen wollten. 23 Prozent hätten das Badezimmer als Zuflucht, als ihren „sicheren Ort“ bezeichnet. Und 14 Prozent zugegeben, dass sie Magazine, Bücher und sogar Essen auf der Toilette versteckten, für die kostbaren Allein-Zeiten vor Ort.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für manche Männer sind diese Zeiten offenbar wichtiger als gedacht. 25 Prozent hätten erklärt, dass sie nicht wüssten, wie sie im Alltag überhaupt zu Recht kommen würden, wenn sie nicht ab und zu ins Badezimmer flüchten könnten. Ein Drittel der Männer habe sogar ausgesagt, dass sie nur im Bad Zeit für sich bekämen. Ein Viertel habe außerdem erwähnt, dass ihre Partnerin nicht anerkennen würden, wie stressig das Leben eines Mannes sei.

Das könnte Sie auch interessieren:

Für die Bad-Reinigung sind dann aber wieder Frauen zuständig

Für die Sauberkeit des heiligen Örtchens seien aber, so gaben 44 Prozent der Männer zu, in den meisten Fällen ihre Frauen zuständig. Vermutlich sind es noch mehr: Bei einer begleitenden Befragung von Frauen hatten ganze 72 Prozent von ihnen angegeben, für die Reinigung des Badezimmers zuständig zu sein.



Den Wunsch, sich zurückzuziehen, hätten indes nicht nur die Männer: Tatsächlich habe auch ein Fünftel der Frauen gesagt, dass sie ab und an ins Bad flüchten würden, um ein bisschen Ruhe zu bekommen.



Für die im Auftrag des amerikanischen Sanitäranlagen-Herstellers Pepple Grey wohl nicht ganz uneigennützig erstellte Studie wurden 1000 britische Männer und 1000 britische Frauen befragt. (iwo)