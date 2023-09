Die Bundesregierung verzichtet auf eine eigene Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestags des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion. Lediglich der Bundestag wird am kommenden Mittwoch zusammenkommen, nicht zu einer Gedenkstunde allerdings, sondern zu einer sogenannten „Vereinbarten Debatte“, die protokollarisch niedriger eingestuft ist.

Die tragen alle Fraktionen gemeinsam, externe Redner oder etwa musikalische Untermalung gibt es dafür nicht. Auch zum 70. Jahrestag hatte es der Bundestag so gehalten. In diesem Jahr sind eine Stunde und fünf Minuten vorgesehen, um an den Überfall unter dem Decknamen „Unternehmen Barbarossa“ zu erinnern. 27 Millionen Menschen sind in der damaligen Sowjetunion durch den Zweiten Weltkrieg gestorben.

Ausstellung in Berlin

Das Auswärtige Amt verweist auf die Veranstaltungen verschiedener Gedenkstätten. „Es entspricht dem Verständnis der Gedenkstättenkonzeption des Bundes, dass die Bundesregierung die Aufarbeitung von Geschichte sowie entsprechende Gedenkveranstaltungen nicht in Eigenregie durchführt“, schreibt Außen-Staatssekretär Stephan Steinlein in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion.

Zur Erinnerung

In den kommenden Tagen gibt es in der Region zahlreiche Aktivitäten zum 75. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion.

Kontakte–Kontakty e.V. wird am 22. Juni um 18 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten eine Gedenkveranstaltung abhalten. Redner ist der frühere SPD-Politiker Erhard Eppler, der Hanns-Eisler-Chor tritt auf.

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes lädt am gleichen Tag um 19 Uhr ins Haus der Demokratie in der Greifswalder Straße ein zu einem Zeitzeugengespräch mit Kindern des Internationalen Kinderheims von Iwanowo.

Die Gedenkstätte Seelower Höhen zeigt zur gleichen Zeit den Antikriegsfilm „Geh und sieh“.

Konzeption und Durchführung würden vielmehr fachkundigen Einrichtungen für politische, historische und kulturelle Bildung überlassen, „um ein wissenschaftlich fundiertes und gesellschaftlich verankertes Erinnerungswesen zu fördern“. Welche Regierungsvertreter daran teilnehmen, ist offen. Diese Frage sei „hinfällig“, schreibt Steinlein.

Bekannt ist lediglich, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Dienstag eine Ausstellung zum Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion am Potsdamer Platz in Berlin eröffnet, die von der Regierung mit 48 000 Euro gefördert wird. Das Auswärtige Amt fördert eine Gedenkveranstaltung, auf der der langjährige SPD-Vordenker Erhard Eppler als Redner auftritt. Eppler hat in der Ukraine-Krise vor einer Verteufelung von Russlands Präsident Wladimir Putin gewarnt. Die Bundeswehr listet zum Thema zwei Vorträge von Wissenschaftlern auf – zum „Mythos vom Präventivkrieg“ und zu den „Vergessenen Panzerschlachten“.

Die Linke nennt die Gedenkpolitik der Regierung enttäuschend. Eine eigene Erinnerungsveranstaltung böte in einer Zeit schwieriger Beziehungen zu Russland die Chance eines „Gegensteuerns zum Kalten Krieg“, sagte ihr Außenpolitiker Wolfgang Gehrcke der Berliner Zeitung. „Das hat die Bundesregierung leider verspielt.“

Zu Gast bei den Vertriebenen

An einer anderen Gedenkveranstaltung nehmen am Montag Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Bundestagspräsident Norbert Lammert (beide CDU) teil. Sie begehen in Berlin den Gedenktag an Flucht und Vertreibung. Der Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen wurde 2015 um die Erinnerung an die Vertreibung der Deutschen erweitert. Der Bund der Vertriebenen hatte einen eigenen Gedenktag gefordert.

Eigens gedacht wird jährlich auch der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar. Auch an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai ist vergangenes Jahr mit einer großen internationalen Feier erinnert worden. Kanzlerin Angela Merkel war zuletzt am 29. Mai bei der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag der Schlacht von Verdun, bei der im Ersten Weltkrieg Zehntausende französische und deutsche Soldaten starben