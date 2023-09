Mölln -Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in das Ladenlokal eines Lebensmittelgeschäfts in Mölln (Schleswig-Holstein) gekracht. Entgegen ersten anders lautenden Informationen blieb der Mann bei dem Unfall am Donnerstag unverletzt, wie die Polizei mitteilte.



In Schleswig-Holstein parkte ein Rentner versehentlich in einem Discounter. dpa

Den Polizisten sagte der Möllner, er habe Gas- und Bremspedal verwechselt. Aus diesem Grund sei er losgefahren. Der Wagen des Mannes kam am Donnerstag gegen 11.15 Uhr erst in der Eingangsschleuse des Marktes zum Stehen. Sein Wagen und der Eingangsbereich des Gebäudes wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. (dpa)