Eventlocation Berlin mieten: Das „Weekend“ über dem Alexanderplatz: Rooftop, Loft und Club und genügend Platz für ausgelassene Firmenfeiern, private Partys und coole Events.

Das „Weekend“: Party über den Dächern von Berlin

Das „Weekend“ bietet wirklich alles, was man sich von einer Eventlocation wünscht: colles Berlin Flair, eine riesige Dachterasse mit atemberaubenden Blick über Berlin und ein professionelles Team mit Topservice!

Dazu ist das „Weekend“ vielseitig nutzbar, da es neben der Dachterrasse „Roof Garden“ in der 17. Etage, auch noch in der 15.Etage das „Panorama Loft“ und den Club „Studio Floor“ anbietet und bei Bedarf sind die Locations auch in Kombination buchbar.

Die Dachterrasse „Roof Garden“: viel Platz auf 320 qm

Die Dachterrasse „Roof Garden“ befindet sich im 17. Stock in 83 Meter Höhe direkt am Alexanderplatz und bietet Platz für 200 Personen zum Stehempfang sowie 140 Sitzplätze in 13 VIP Lounges. Dank DJ-Pult und Surround Soundsystem mit integriertem DJ-Pult können hier - über den Dächern Berlins - ausgelassene Partys gefeiert werden. Highlight ist der 27 m langer Bartresen mit bis zu 6 Barstationen!

©Weekend Ausgelassene Firmenfeier am Abend mit XXL-Bar: 27 m langer Bartresen mit bis zu 6 Barstationen!

©Weekend Viel Platz auf dem Dach: bis 200 Personen zum Stehempfang sowie 140 Sitzplätze in 13 VIP Lounges.

©Weekend Ganzjährige buchbar: Egal ob Sommerfest unter freiem Himmel, Weihnachtsfeier mit Glühweinempfang und kleinem Weihnachtsmarkt, Fashionshows, Produktpräsentationen, private Gesellschaften oder einfache

„GetTogethers“.

Auf einen Blick: Dachterrasse „Roof Garden“ Ganzjährig buchbar : z.B. für Sommerfeste, Weihnachstfeiern, Fashionshows, private Partys u.v.m. ...

Zentrale Lage: im Herzen von Berlin am Alexanderplatz mit optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (S-Bahn, U-Bahn, Regionalverkehr am Bahnhof Alexanderpaltz)

Viel Platz: auf ca.300qm Fläche und der Möglichkeit das Panoramaloft und den Club „Studio Floor“ hinzuzubuchen

XXL-Bar: 27 m langer Bartresen mit bis zu 6 Barstationen

Music: integrietes Dj-Pult mit 26 Surround-Sound-Boxen

Das „Panorama Loft“: exklusives Ambiente für bis zu 200 Personen

Das exklusive„Panorama Loft“ überzeugt durch sein einzigartiges Industriedesign und edles dunkelbraunes Parkett. Neben einem grandiosen Ausblick aus der 15. Etage, verfügt das Loft über eine eigene Bar und verschiedene Loungemöbel, die sich individuell arrangieren lassen.

Auf 130 m² erwartet Sie dazu Platz für bis zu 200 Personen und modernste Technik für Licht und Sound. Dazu gibt es eine Verbindung zum hinteren Teil des „Roof Garden“ und so eignet sich das Loft ideal, um Ihren Gästen einen Rückzugsbereich zu gewähren.

©Weekend „Panorama Loft“ mit edlem dunkelbraunen Parkett und verschiedene Loungemöbel.

©Weekend „Panorama Loft“ mit Fensterfront und Bar.

©Weekend „Panorama Loft“: Die Bar

Auf einen Blick: „Panorama Loft“ 130 qm Fläche mit 65 Sitzmöglichkeiten für bis zu 200 Personen

einzigartiges Industriedesign mit grandiosem Ausblick aus der 15. Etage

eigene Bar und verschiedene Loungemöbel, die sich individuell arrangieren lassen

DJ-Pult mit integrierter Licht-& Soundtechnik

Holzregal für Deko und Produktpräsentationen

eigene Toilettenanlagen

eigener VIP-Aufgang direkt zum Rooftop

Loft mit halbem Rooftop auch separat buchbar für Events mit bis zu 500 Personen

Der Club „Studio Floor“: Let the music play für bis zu 200 Personen

Der Club „Studio Floor“ in der 15. Etage bietet ebenfalls Platz für bis zu 200 Personen bei einem Stehempfang und 30 Sitzplätze in den VIP Lounges. Mit VIP-Lounges, DJ-Pult und moderner Soundanlage ist das Clubfeeling hier perfekt. Das motivierte Event-Team des Weekend unterstützt dazu mit Rat und Tat und vermittelt bei Bedarf bewährte Service- und Cateringpartner und sorgt so für den perfekten Ablauf Ihrer Feier.

©Weekend Club „Studio Floor“: Clubbereich mit Fensterfront in coolem Industriedesign.

©Weekend Club „Studio Floor“: Die Bar

©Weekend Club „Studio Floor“: coole Fensterfront und Loungemöbel.

Auf einen Blick: Club „Studio Floor“ 220 qm Fläche mit ca. 75 Sitzmöglichkeiten für bis zu Personen

DJ-Pult mit integrierter Licht-& Soundtechnik

Eigene Toilettenanlagen

Club mit halbem Rooftop separat buchbar

Eigener Zugang direkt zum Rooftop

Weitere Informationen zum „Weekend“ finden Sie im folgenden Expose:

Weekend Expose Pdf

Trailer vom „Weekend“. Mobil HIER zu sehen.

VIP-Status

Das einzigartige Ambiente und der hohe Bekanntheitsgrad des „Weekends“ hat auch viele prominente Fans: So lud hier schon Karl Lagerfeld zur Vernissage, Lenny Kravitz und Beth Ditto zelebrierten ihren Geburtstag hoch über der Haupstadt, Joop und Michalsky wählten den Club für ihre Fashion Week Parties. Auch George Clooney genoss bereits den spektakulären Blick auf das Lichtermeer der Stadt unter sich.