Generation Z? Das hört sich immer ein bisschen nach Weltuntergang an. Und es stimmt, diese Generation kennt Krisenzeiten, denn zu ihr gehören – grob gesagt – die Jugendlichen, die um die Jahrtausendwende geboren wurden. Manche sind bereits in den ersten Job gestartet, viele von ihnen tummeln sich an den Universitäten oder werden dort bald ihr Studium beginnen. Sie haben andere Vorstellungen vom Berufsleben als ihre Vorgängergenerationen – und zwischen ihnen und den Arbeitgebern drohen Konflikte.