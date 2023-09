Gut 35 Jahre nach ihrer Auflösung hat die legendäre schwedische Band Abba zwei neue Songs aufgenommen. Das teilten die Bandmitglieder Agnetha Fältskog (68), Benny Andersson (71), Björn Ulvaeus (73) und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad (72) am am Freitag in Stockholm mit.

Für eingefleischte Abba-Fans die wohl beste Nachricht des Tages. Auf Twitter hatten sich bereit wenige Minuten nach der Veröffentlichung der Mitteilung viele von ihnen zu Wort gemeldet. (dpa/red)

