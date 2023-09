Portland -Die frühere Weltfußballerin Abby Wambach (USA) ist in Portland/Oregon wegen Drogenmissbrauchs am Steuer festgenommen worden. Die Weltmeisterin, die Ende letzten Jahres ihre Karriere beendet hatte, wurde laut ESPN am späten Samstagabend zunächst wegen des Überfahrens einer roten Ampel von der Polizei angehalten. Nach zwei auffälligen Atemtests erhielt die 35-Jährige eine Strafanzeige und wurde am frühen Sonntagmorgen wieder freigelassen.

Die Weltfußballerin von 2012 entschuldigte sich bei Facebook für ihr Verhalten: „Ich habe mich und andere enttäuscht. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten. Das geht auf meine Kappe. Ich verspreche, dass ich alles dafür tun werde, dass sich mein schrecklicher Fehler nicht wiederholt.“ Die zweimalige Olympiasiegerin (2004 und 2012) ist mit 184 Treffern in 255 Länderspielen Weltrekordtorschützin. (sid)