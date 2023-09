Hippach -Ein Zusammenbruch auf dem Platz von Ajax Amsterdams Abdelhak Nouri hat zum Abbruch des Testspiels des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen gegen den niederländischen Rekordmeister im österreichischen Hippach geführt. Laut Informationen des niederländischen Rundfunksenders NOS erlitt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Herzstillstand und musste von den Ärzten reanimiert werden. Inzwischen ist sein Zustand stabil, er musste jedoch in ein künstliches Koma versetzt werden, wie Ajax Amsterdam über Twitter mitteilte.

Ein Rettungshubschrauber brachte Nouri ins nächstgelegene Krankenhaus. Die Zuschauer wurden gebeten, das Stadion zu verlassen. In der 70. Minute des Testspiels hatte Nouri plötzlich bewusstlos auf dem Rasen gelegen. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln ist ein Eigenwächs von Ajax und spielt dort seit 2004.

Zuvor hatte Bremen mit 2:1 (0:1) in Führung gelegen. Stürmer Mateo Cassierra hatte den niederländischen Vize-Meister in Führung (21.) gebracht, ehe Johannes Eggestein kurz nach dem Seitenwechsel ausglich (47.). Florian Kainz sorgte per Elfmeter für die Werder-Führung (62.). (sid, dpa)