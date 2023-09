Washington -Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan, Abdul Hasib, ist bei einem Angriff von afghanischen und US-Soldaten getötet worden. Die US-Streitkräfte bestätigten am Sonntag in einer Erklärung den Tod Hasibs und „mehrerer weiterer ranghoher Vertreter“ sowie von 35 Kämpfern der Dschihadistenmiliz bei einem Angriff Ende April im Osten des Landes. Der Tod Hasibs und seiner Vertrauten könne den IS am Hindukusch „bedeutend“ schwächen und das Ziel der Zerstörung der Miliz noch in diesem Jahr näher rücken lassen, hieß es in einer älteren Erklärung der US-Truppen.



Bei dem Einsatz in der Provinz Nangarhar waren auch zwei US-Soldaten ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Pentagonsprechers wurden sie möglicherweise zu Beginn der mehrstündigen Kämpfe von Verbündeten versehentlich erschossen. Der Unterschlupf Hasibs lag nahe dem Tunnelkomplex, auf den die USA am 13. April ihre größte nicht-atomare Bombe abgeworfen hatten. Dabei wurden nach afghanischen Angaben 92 IS-Kämpfer getötet. Das Pentagon schätzt die Zahl der noch verbliebenen IS-Kämpfer in Afghanistan auf rund tausend. (afp)