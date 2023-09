Eigentlich wollte die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode das Abfall-Recycling auf den aktuellen Stand des Machbaren bringen. Doch jetzt hat das Umweltministerium den Entwurf eines Verpackungsgesetzes vorgelegt, der nach Ansicht von Umweltschützern einen Rückschritt darstellt. Die große Koalition will das Gesetz dennoch im Herbst beschließen. Die Grünen befürchten, dass damit Chance auf eine bessere Wertstoffsammlung für Jahrzehnte verpasst wird. Wir erläutern, was bei den zentralen Punkten besser gemacht werden kann. Es geht um jährlich 17 Millionen Tonnen Verpackungsmüll.

Gelbe Säcke und Tonnen

Was im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht, hört sich noch nach einem großen Wurf an. Man wollte die Grundlagen einer „haushaltsnahen Wertstofferfassung … für Verpackungen und andere Wertstoffe“ schaffen. Hintergrund: Eigentlich dürfen in gelbe Säcke und Tonnen nur Verpackungen aus Kunststoff und Metall rein, für die Hersteller und Handel Lizenzgebühren zahlen.

Tatsächlich landet alles Mögliche im Gelben. Seit Jahren wird von allen Seiten gefordert, die Sache einfacher und transparenter zu machen, auch um die Akzeptanz bei den Bürgern zu erhöhen.

Die Idee:

Alles, was an Plastik- und Metall-Abfall im Haushalt anfällt – vom Kleiderbürgel bis zum Bobbycar („stoffgleiche Nichtverpackungen“) sollte einbezogen werden. Damit würde zudem eine bundesweit einheitliche Regelung geschaffen - in vielen Kommunen gibt es mehr oder weniger erfolgreiche Projekte mit erweiterter Wertstoffsammlung.

Es handelt sich um immerhin um zusätzliche 410 000 Tonnen pro Jahr, die wiederverwertet werden könnten. Im gerade vorgelegten Paragraphenwerk des Umweltministeriums kommt die Sammlung der stoffgleichen Nichtverpackungen nicht mehr vor. Von einem „ambitionslosen Entwurf“ sprechen deshalb die vier großen Umweltschutzverbände (BUND, Nabu, Deutsche Umwelthilfe und Naturschutzring).

Der Hintergrund: Insider vermuten, dass die Bundesregierung Ärger mit Herstellern von Plastik- und Metallwaren vermeiden wollen, denn diese müssten bei einer ausgeweiteten Wertstoffsammlung wie Händler und Hersteller bei Verpackungen für die Verwertung Lizenzgebühren zahlen.

Reale Mehrwegquote sinkt rapide

Müll im Alltag. Kaffeebecher aus Papier und Kunststoff in einem Hamburger Kiosk. dpa

Mehrweg: Im Entwurf des Verpackungsgesetzes, der dieser Zeitung vorliegt, wird zwar als Ziel definiert, dass „der Anteil der in Mehrweg-Getränkeverpackungen abgefüllten Getränke“ gestärkt werden soll. Doch dafür werden keine konkreten Regelungen präsentiert. Mehr noch:

Es fehlt eine Zahl die in der bislang gültigen Verpackungsverordnung stand. Eine Quote von 80 Prozent wurde für Mehrweg und andere ökologisch vorteilhafte Verpackungen wie Schlauchbeutel festgeschrieben.

Die reale Mehrwegquote sinkt aber rapide, liegt aktuell bei nur noch rund 40 Prozent - Sanktionen hat es dafür aber keine gegeben. Hauptgrund dafür ist, dass sich Lebensmitteldiscounter mit Mineral- und Tafelwasser heftige Preiskämpfe liefern. Diese Getränke werden aber ausschließlich in Einweg-Plastikflaschen verkauft.

Obergebot: Ressourcen und Energie sparen

Für die Pullen müssen die Kunden zwar Pfand zahlen, deshalb kommen fast alle in die Läden zurück und werden dann recycelt. Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe, argumentiert aber, dass oberstes Prinzip Abfallvermeidung sein müsse, um bei Ressourcen und Energie zu sparen.

Am besten werde dies mit Mehrwegflaschen erreicht. Diese werden bis zu 50mal wieder befüllt und fast ausschließlich regional vertrieben. Um dieses System zu stärken, schlägt Fischer vor eine Verschärfung der Bestimmungen vor. Zur Quote - zunächst allerdings nur 55 Prozent - soll ein Mechanismus kommen, der bei ihrer dauerhaften Unterschreitung die Einführung eine Abgabe von 20 Cent für Einwegflaschen und -Dosen vorsieht, und zwar zusätzlich zum Pfand.

Allein die Drohung einer Abgabe werde Handel und Getränkeindustrie dazu bringen, die Anstrengungen in puncto Mehrweg massiv auszuweiten, so Fischer.

Experten: Nur ein Fünftel der Kunststoffverpackung wird recycelt

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, bau und Reaktorsicherheit in Berlin dpa

Kunststoffverwertung: Das Umweltministerium will ins Gesetz deutlich höhere Werte fürs Recycling von Plastikverpackungen schreiben. Künftig sollen es 63 Prozent sein. Bislang waren 36 Prozent vorgeschrieben.

Das war der sogenannte Inputwert: Gut ein Drittel des gesammelten Abfalls musste bei den Recyclinganlagen angeliefert werden – der Rest wurde verbrannt. Doch bei der Bearbeitung der gebrauchten Verpackungen ging einiges verloren. Experten schätzten, dass bestenfalls aus einem Fünftel der Kunststoffverpackungen wieder etwas Neues gemacht wurde (Output).

Trotz der hohen Zahl 63 sprechen die vier Umweltverbände in einer gemeinsamen Erklärung von einem Rückschritt. Denn noch Ende 2015 sei von 72 Prozent die Rede gewesen. Fischer fordert, dass die Politik der Abfallwirtschaft ein ehrgeiziges Ziel setzt. Die 72 Prozent, und zwar beim Output. Für ihn steht fest: „Mit entsprechenden Investitionen in die Anlagen der Unternehmen ist das machbar.“

Auch der Grünen-Bundestagsfraktion geht es um Neuerungen beim Verwerten. Gefordert wird ein „selbstlernendes System“, das Innovationen fördert. Indem Quoten automatisch und kontinuierlich steigen, da sie die im bundesweiten Vergleich die besten Recyclingergebnisse des Vorjahres als Vorgabe für alle für die folgenden Jahre vorschreiben.

Gefahr: Niedrige Preise vor ökologischen Standards

Experten schätzen: Nur ein Fünftel der Kunststoffverpackungen werden wiederverwendet. dpa

Aufsicht: Zu den Errungenschaften des Verpackungsgesetzes soll eine Aufsichtsinstanz gehören, die insbesondere die Arbeit der zehn Unternehmen überwacht, die als Makler beim von Händlern und Herstellern finanzierten Verwerten des gelben Abfalls agieren. Doch Grünen-Bundestagsfraktion befürchtet dabei einen „Verlust staatlicher Steuerung“, da in den Gremien dieser sogenannten Zentralen Stelle, die als Stiftung konstruiert ist, Händler und Hersteller dominieren würden.

Es bestehe die Gefahr, dass niedrige Preise vor ökologischen Standards stehen. Deshalb verlangen die Umweltverbände denn auch eine „wirklich unabhängige Zentrale Stelle“ – als Anstalt öffentlichen Rechts oder Teil einer bereits bestehenden Behörde. Den ganzen Aufwand könnte man sich allerdings weitgehend sparen, wenn man das Verpackungsrecycling schlicht den Städten und Gemeinden überlassen würde, die den Restmüll ohnehin einsammeln. Die Makler außen vor zu lassen, fordern denn auch viele Landesregierungen und die Lobby der kommunalen Unternehmen. Doch davon will das Umweltministerium nichts wissen.