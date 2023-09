Köln -NRW ist Spitzenreiter, leider allerdings bei der Höhe der Müllgebühren. Mit mehr als 770 Euro im Jahr muss man nirgendwo in der Republik so viel für den Abfall abdrücken wie in Leverkusen. Die NRW-Städte Moers und Bergisch Gladbach sind ebenfalls teuer, so das Ergebnis einer Studie des Verbands der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Vermietervereins Haus & Grund.