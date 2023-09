Berlin -Kaum zu glauben, aber wahr. Der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lässt nun doch tatsächlich die Kohlendioxidwerte von 30 Diesel-Pkw-Modellen überprüfen. Sie waren auffällig bei den Untersuchungen in Sachen Abgasmanipulationen bei Stickoxiden geworden.

Das Ergebnis der Zusatz-Tests steht indes fest. Es wird sich zeigen, dass die Fahrzeuge im Normalbetrieb auf der Straße erheblich mehr Sprit fressen, als offiziell angegeben wird.

Deshalb stoßen sie auch mehr CO2 aus. Das ist ein offenes Geheimnis in der Branche. Der Hauptgrund dafür ist, dass das offizielle Prüfverfahren zur Ermittlung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen weit von der Realität entfernt ist. Das ist seit Jahren bekannt, wird von der Politik geduldet. De facto wird damit ein Freibrief für das Tuning der Werte gegeben.

Die Hersteller haben gewissermaßen von der Politik die Lizenz zum Etikettenschwindel.

Die Leidtragenden sind einerseits die Autofahrer. Ihnen werden Phantasiewerte vorgaukelt. Außerdem entgehen dem Fiskus – und damit uns allen – Steuereinnahmen in Milliardenhöhe; die Kfz-Steuer ist an den CO2-Ausstoß gekoppelt. Statt scheinheiliger Nachprüfungen müsste Dobrindt nun endlich durchgreifen. Dafür muss er nicht auf die EU warten. Wir brauchen vor allem sofort ein neues Testverfahren, das den realen Verbrauch ermittelt. Wie das geht? Da kann er sich bei Umweltschützern kundig machen. Die sind nämlich längst in der Lage zu ermitteln, wie viel Sprit Pkw wirklich schlucken.