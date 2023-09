Am Braunschweiger OLG stehen sich VW und die Verbraucherzentrale gegenüber.

Michael Schulte, Michael Neef und Melanie Schormann, Richter am Oberlandesgericht Braunschweig stehen am Montag vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände gegen VW in der Stadthalle. dpa