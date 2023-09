Die Plattform abgeordnetenwatch.de bietet zur Bundestagswahl im September in Kooperation mit der DuMont Mediengruppe die Möglichkeit, fast 2500 Direkt-Kandidaten für das Parlament direkt zu befragen und so mehr über ihre politischen Grundeinstellungen und ihre Haltungen zu konkreten politischen Fragen zu erfahren. Von Donnerstagmittag, 20. Juli, an ist das Frage-Portal freigeschaltet.

Internetplattform startete vor 13 Jahren

Abgeordnetenwatch.de ist eine überparteiliche und unabhängige Internetplattform, die vor 13 Jahren mit einer Befragungsplattform zur Wahl der Hamburgischen Bürgerschaft startete. Gegründet von den beiden Aktivisten Gregor Hackmack und Boris Hekele, bot abgeordnetenwatch.de erstmals zur Bundestagswahl 2005 die Möglichkeit an, alle Kandidaten für das Parlament zu befragen.

Überregional wurde die Plattform außerdem bekannt, als sie 2015 erfolgreich vor Gericht erstritt, dass die Bundestagsverwaltung mitteilen muss, wieviele Hausausweise für Lobbyisten sie vergeben hat und für wen diese Lobbyisten arbeiten. (ps)

