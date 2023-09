Brüssel -Das Dementi kam gleich in zweifacher Ausfertigung. Die Bundesregierung gehe von der Einhaltung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei aus, ließ Kanzlerin Angela Merkel über ihren Sprecher erklären. Und auf der anderen Seite meldete sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die EU-Mitgliedschaft sei weiter das strategische Ziel seines Landes, erklärte er und bekräftigte auch seine Hoffnung auf die Visa-Freiheit für Reisen türkischer Bürger in die EU.

Nach dem Rücktrit des türkischen Premiers Davutoglu rätselte Europa, ob das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei noch steht.

Ein Plan B macht die Runde, in dem Griechenland zum entscheidenden Partner wird.

Nun kam das Dementi aus Berlin.

Beides steht im Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei. Beides hatte Kanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Premier im März in nächtlicher Runde ausgehandelt. EU-Beitrittsgespräche und Visa-Freiheit, sind nur ein Teil des Deals. Der andere: Die Türkei nimmt alle Flüchtlinge zurück, die über ihr Gebiet in Griechenland stranden. Die EU verspricht im Gegenzug, für jeden abgeschobenen Syrer einen syrischen Flüchtling aus der Türkei aufzunehmen. Ein deutscher Plan, so deutsch, dass deutsche Diplomaten Anfang März am Rande eines EU-Gipfels über das Papier informierten. Aber Davutoglu habe ihn in der entscheidenden nächtlichen Runde am Vorabend des Gipfels selbst vorgebracht, heißt es in Brüssel. So viel zum Selbstbewusstsein des Premiers Davutoglu.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Plan B: die Insellösung

Nun ist Davutoglu Geschichte. Und so rätselte Europa, ob der Deal noch gilt. Zumal Erdogan in der Vorwoche Europa wissen ließ: „Die Türkei geht ihren Weg, ihr geht euren.“ Verschiedene EU-Staaten hätten deshalb einen Alternativplan ersonnen, berichtete das Boulevardblatt Bild am Montag. Plan B ist die Insellösung: Griechenland kappt die freie Überfahrt für Flüchtlinge von den Ägäis-Inseln aufs Festland und damit den Zug nach Norden, die EU richtet auf den griechischen Insel Flüchtlingscamps ein, abgelehnte Asylbewerber werden direkt aus Griechenland abgeschoben. Im Gegenzug erhält Griechenland die sechs Milliarden Euro Flüchtlingshilfe, die der Türkei zugesagt worden waren. Griechenland hofft schon länger auf Erleichterungen - etwa der Schuldenlast - für seine Lasten in der Flüchtlingskrise.

Am Montagmittag kam das Dementi. Halbherzig aus Berlin, fordernd aus der Türkei. Die EU soll ihre Terrorgesetzgebung anpassen, mahnte Erdogan. Im Klartext: Länder wie Belgien, in denen die kurdische PKK TV-Sender unterhält, sollten entschieden gegen die in der Türkei als Terrorgruppe verfolgte PKK vorgehen.

Erdogans Retourkutsche

Eine kleine Retourkutsche Erdogans. Um in den Genuss der Visa-Freiheit zu gelangen, muss die Türkei 72 Bedingungen erfüllen - wie jedes andere Land auch, mit dem die EU über Reiseerleichterungen verhandelt. Der Streit dreht sich um einen Artikel im türkischen Strafrecht, der nicht allein die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, sondern auch das Verbreiten ihrer Propaganda als strafwürdig einstuft. Türkische Behörden waren auf dieser Grundlage gegen Journalisten im Land vorgegangen. Sehr zum Missfallen der EU.

Die Visa-Freiheit stößt auch dort auf Kritik. Etwa in Frankreich und bei Deutschlands Christdemokraten. Es dürfe keinen Flüchtlingsrabatt geben, hatte der CSU-Politiker Manfred Weber, einflussreicher Fraktionschef der Christdemokraten im Europaparlament mehrfach erklärt. Die griechische Lösung zeigt: Nicht nur Erodgan bockt. Es wird noch unruhig werden bis Juli, wenn die Visa-Erleichterung kommen soll. Das Europaparlament hat schon mal Widerstand signalisiert. Nur eine kleine Mahnung an Europa. Es braucht in der Außenpolitik Partner. Aber es muss seine Flüchtlingspolitik allein regeln. Intern. Nicht auf griechischen Inseln, sondern über einen Verteilerschlüssel.