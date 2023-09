Berlin -Die Vereinigten Staaten sind nicht nur Deutschlands wichtigster Exportmarkt, sondern zudem auch noch entscheidender Kunde für Maschinen und Autobauer. 2015 überholten die USA Frankreich, das seit 1975 größter Käufer deutscher Waren gewesen war. 114 Milliarden Euro zahlten die Amerikaner für importierte Güter aus Deutschland. „Made in Germany kommt in den USA derzeit gut an“, frohlockt die deutsche Außenhandelsagentur GTAI. Ebenfalls hilfreich war 2015 der starke Dollar, der die Kauflust der Vereinigten Staaten beflügelte. Das bringt riesige Gewinne für den Standort Deutschland: Der Handelsbilanzüberschuss – Exporte minus Importe – betrug zuletzt satte 55 Milliarden Euro.

Deutschland gehört zu den Hauptlieferanten

Die deutsche Industrie liefert, was Amerika haben will: Mehr als ein Viertel aller hiesigen Güterlieferungen in die USA sind Autos und Autoteile – im vergangenen Jahr erzielte der US- Automarkt einen weiteren Absatzrekord, auch dank des billigen Benzins. Insgesamt machen Fahrzeuge, Maschinen, chemische Erzeugnisse, Mess- und Prüfinstrumente 94 Prozent aller deutschen Exporte gen USA aus. In Amerika führend ist der deutsche Maschinenbau in den Sparten Kunststoff- und Gummimaschinen sowie Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. In beinahe allen weiteren Maschinensparten gehört Deutschland laut GTAI unter den Hauptlieferanten. „Für die deutsche Industrie mit ihren vielen mittelständischen Unternehmen werden die USA als Handelspartner immer wichtiger“, so Stefan Mair von der Hauptgeschäftsführung des Industrieverbands BDI.

Doch nicht nur als Absatzmarkt sind die USA enorm wichtig, auch als Investor und als Anlagesphäre: So lassen Firmen wie General Electric, McDonald’s und Hewlett Packard in Deutschland produzieren. Umgekehrt werden ein Viertel aller ausländischen Direktinvestitionen deutscher Firmen in den USA getätigt. Und sie expandieren: So will Daimler für 1,3 Milliarden Dollar sein Werk in Tuscaloosa ausbauen. Volkswagen plant trotz milliardenteurem Abgasskandal Investitionen über 900 Millionen Dollar in den Standort Chattanooga.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

USA rechnen mit einem Plus

Die USA rechnen mit einem Plus von zwei Prozent für ihr Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr – viel im Vergleich zur Euro-Zone, wo die Produktion 2016 wohl nur knapp über ein Prozent wachsen wird. Zwar wird sich am Donnerstag voraussichtlich zeigen, dass die US-Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres stagnierte. In der Commerzbank rechnet man aber damit, dass dies ein Ausreißer bleiben wird. „Dem schwachen ersten Quartal dürften bald wieder deutlich stärkere Quartale folgen“, so Bernd Weidensteiner von der Commerzbank.