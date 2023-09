Berlin -Die tunesische Regierung hat bei der Aufarbeitung des Terrorfalls Anis Amri bestritten, dass Deutschland von Anfang an die richtige Identität des islamistischen Gefährders übermittelte. „Leider wurde uns erst ein falscher Name genannt, also gab es eine negative Antwort unsererseits“, sagte der Minister für Zivilgesellschaft und Menschenrechte, Mehdi Ben Gharbia, dem ZDF. „Als dann der richtige Name vorlag, haben wir ihn so schnell wie möglich verifiziert und einer Rückführung zugestimmt.“ Amri hatte am 19. Dezember bei einem Lastwagen-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet und 50 verletzt.

Der Attentäter hätte seinerzeit eigentlich gar nicht mehr in Deutschland sein sollen. Im Juni 2016 war er als Asylbewerber abgelehnt worden, wie der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) nach dem Anschlag vom 19. Dezember mitteilte. Die Ausländerbehörde des Kreises Kleve sei aber mit dem Versuch gescheitert, Amri in sein Heimatland abzuschieben, weil Tunesien die Passersatzpapiere zunächst nicht ausgestellt habe. Die Begründung habe damals gelautet, Amri sei kein Tunesier. Erst zwei Tage nach dem Anschlag trafen die Papiere nach Regierungsangaben bei den deutschen Behörden ein.



Jägers Sprecher wies die Darstellung aus Tunis am Freitag zurück. „Bereits die erste Anforderung der Passersatzpapiere lautete auf den richtigen Namen Anis Amris“, sagte er. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte, der 24-jährige Tunesier habe bei seiner Ankunft in Deutschland überhaupt keine Dokumente dabei gehabt. Trotz der von ihm verwendeten 14 Aliasnamen habe die Identitätsfeststellung aber geklappt. Ausschlaggebend sei letztlich auch nicht der Name, ausschlaggebend seien die Fingerabdrücke. In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war von einer „Schutzbehauptung der tunesischen Behörden“ die Rede.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Soforthilfen aus Mitteln des Härtefallfonds

Die Hinterbliebenen der Toten und die Verletzten des Anschlags sollen derweil „umfängliche Hilfen“ erhalten. Darauf verständigte sich Bundessozialministerin Andrea Nahles mit Bundesjustizminister Heiko Maas (beide SPD), wie das Sozialressort gestern mitteilte. Konkret ist geplant, dass finanzielle Soforthilfen aus Mitteln des Härtefallfonds für Betroffene und Hinterbliebene von terroristischen Straftaten sowie Leistungen der Verkehrsopferhilfe wie etwa Schmerzensgeld zur Verfügung gestellt werden. Zudem soll es auf dem Wege eines Härteausgleichs Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz geben, etwa Rentenzahlungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile.



Nach dem Attentat war von unterschiedlicher Seite auf das Problem hingewiesen worden, dass das Opfer-Entschädigungs-Gesetz eigentlich Leistungen bei Angriffen mit einem Kraftfahrzeug ausschließt. Ein Ausweg soll nun der Härteausgleich sein. Für die Zukunft regten Nahles und Maas laut Arbeitsministerium an, den Terror-Härtefallfonds des Deutschen Bundestages aufzustocken. Der Anschlag vom Breitscheidplatz war der erste große islamistische Anschlag in Deutschland.



Das könnte Sie auch interessieren: