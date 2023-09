Peter Altmaier, Kanzleramt

Peter Altmaier (CDU), Kanzleramt dpa

Er sei zwar „nicht der wichtigste, aber der gewichtigste Minister“ im Kabinett, sagt Peter Altmaier gerne von sich. Tatsächlich hat der 59-jährige Jurist den Koordinatoren- und Ausputzerjob im Kanzleramt. Er übernahm von Thomas de Maizière die Flüchtlingspolitik, als es in der Regierung drunter und drüber ging, und schrieb das Unions-Wahlprogramm. Kommunikativ und unverdrossen fröhlich zu sein ist bei der Suche nach Kompromissen sicher hilfreicher als die Wutausbrüche seines Vorgängers Ronald Pofalla. Es gibt aus dem Regierungsteam auch den Vorwurf, Altmaier agiere bisweilen chaotisch. (vat) Note: 2

Thomas de Maizière, Innen

Thomas de Maizière (CDU), Innen dpa

Das größte Auf und Ab hat Innenminister Thomas de Maizière (CDU) erlebt. Zunächst musste der 63-Jährige verwinden, dass Merkel ihn vom Posten des Verteidigungsministers zugunsten Ursula von der Leyens auf jenen Posten verschob, den er schon mal innehatte – den des Innenministers. Später wurde de Maizière zur Last gelegt, auf den Zustrom von Flüchtlingen zu unentschlossen reagiert zu haben. Merkel entzog dem Wahl-Dresdener deshalb einen Teil seiner Zuständigkeit. Erst am Schluss der Legislatur machte er Boden gut. Da legte de Maizière Ideen zur Zentralisierung der Sicherheitsbehörden und zur Leitkultur vor, die Debatten auslösten. (mdc) Note: 3

Alexander Dobrindt, Verkehr

Alexander Dobrindt (CSU), Verkehr dpa

Die Pkw-Maut steht im Gesetzblatt. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat den CSU-Auftrag erfüllt, das unsinnige Projekt wider besseres Wissen umzusetzen. Nicht wenige Experten warnen, dass das Projekt am Ende mehr kosten wird, als es einbringt. Ansonsten wird der 47-jährige Soziologe als Minister in Erinnerung bleiben, der beispielgebend für Kungelei von Politik und Automobilwirtschaft steht. Nach dem Bekanntwerden der Abgas-Manipulationen fasste er die Industrie nur mit Samthandschuhen an. Die Ergebnisse des Diesel-Gipfels waren dürftig. Dem Ziel einer Verkehrswende kam der Minister nicht einmal nahe: Der Güterverkehr auf der Schiene sinkt, der Plan, bis 2020 eine Million E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, wurde beerdigt. (tms) Note: 5

Sigmar Gabriel, Außenamt

Sigmar Gabriel (SPD), Außen dpa

Er hat, seit er im Januar vom Wirtschafts- ins Außenministerium wechselte, an Gewicht verloren (körperlich), aber deutlich an Statur gewonnen (politisch). Es schien, als hätte Sigmar Gabriel (58) als Chef des Auswärtigen Amtes seinen Traumjob gefunden. Im Volk war der frühere SPD-Chef nun beliebt wie nie zuvor. Das lag auch an dem frischen, zuweilen direkten Ton, den er als deutscher Chef-Diplomat anschlug. (df) Note 2

Hermann Gröhe, Gesundheit

Hermann Gröhe (CDU), Gesundheit dpa

Ein Fleißkärtchen bekommt Hermann Gröhe auf alle Fälle. 28 Gesetze hat der 56-jährige Jurist durch das Kabinett gebracht. Das sind mehr als in den beiden Wahlperioden zuvor. Dabei ist dem CDU-Politiker hoch anzurechnen, dass er nach Jahren des Verschleppens die dringend nötige Reform der Pflegeversicherung umgesetzt hat. Mit allen Vorhaben hat Gröhe aber nur den Koalitionsvertrag abgearbeitet, den zuvor Gesundheitsexperten von Union und SPD ausgehandelt hatten. Eigene Ideen fehlten. Er legte allerdings überall eine Schippe drauf, um sich nicht mit Lobbyisten anlegen zu müssen. Die Leidtragenden werden die Versicherten sein, wenn die Wirtschaftslage einmal nicht mehr so rosig sein wird. (tms) Note: 3

Barbara Hendricks, Umwelt

Barbara Hendricks (SPD), Umwelt dpa

Zum Job kam Barbara Hendricks (SPD), weil ihre Partei für den Proporz noch eine Frau aus NRW brauchte. Die Finanzexpertin vom Niederrhein griff zu. Höhepunkt ihrer Amtszeit war der Abschluss des Pariser Welt-Klimavertrags Ende 2015, an dessen Zustandekommen die deutsche Delegation einen beträchtlichen Anteil hatte. Hendricks scheiterte allerdings mit dem Versuch, den Kohleausstieg einzuleiten. Bei Klimaschutz und Luftqualität fuhren ihr immer wieder das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium in die Parade. Der Wohnungsbau, für den sie ebenfalls verantwortlich ist, boomt zwar. Doch entstehen immer noch zu wenig neue Wohnungen. (tku) Note: 3

Heiko Maas, Justiz

Jahrelang versuchte Heiko Maas (SPD), Ministerpräsident im Saarland zu werden. Das klappte nicht. 2013 holt ihn SPD-Chef Gabriel dann als Justiz- und Verbraucherschutzminister nach Berlin. Hier profilierte sich der 50-Jährige als Kämpfer gegen Rechtsextremismus und versuchte überdies, den Hass im Netz unter Kontrolle zu bringen – nicht zuletzt durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das vielfach auf Kritik stößt. Eine der größten Niederlagen erlitt Maas ausgerechnet durch seinen Freund Gabriel. Er brachte den Juristen dazu, einer abgespeckten Variante der Vorratsdatenspeicherung zuzustimmen. Manches deutet daraufhin, dass das Gesetz vor Gericht keinen Bestand hat. (mdc) Note: 2

Gerd Müller, Entwicklungshilfe

Gerd Müller dpa

Es ist eines der Verdienste von Minister Gerd Müller (CSU), die Lebensbedingungen der Textilarbeiter in Asien ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt zu haben. Das Textilbündnis wird dem Anspruch, Kinderarbeit zu beenden, angemessene Löhne zu zahlen und den Umweltschutz zu verbessern, aber bisher nicht gerecht. Der 61-jährige Wirtschaftspädagoge hat großen Anteil daran, dass neue Hilfskonzepte für Afrika entwickelt werden. Sein „Marshallplan mit Afrika“ ist jedoch unausgereift. (tms) Note: 2 –

Andrea Nahles, Arbeit und Soziales

Andrea Nahles (SPD), Arbeit und Soziales dpa

Als Arbeitsministerin hatte Andrea Nahles (SPD) den Job, dafür zu sorgen, dass die Projekte der Sozialdemokraten in der großen Koalition Wirklichkeit werden. Sie boxte den Mindestlohn durch – und heute will sich kaum noch jemand daran erinnern, wie umstritten das Gesetz einmal war. Beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit dagegen wollte die Union nur zu so schlechten Bedingungen mitmachen, dass Nahles das Thema lieber mit in den Wahlkampf nahm. Die frühere Juso-Chefin hat sich als Ministerin Anerkennung erworben – über die Parteigrenzen hinweg. In der Union beschreiben viele Nahles nicht nur als Frohnatur, sondern auch als verlässliche Partnerin. (pet) Note : 2

Wolfgang Schäuble, Finanzen

Wolfgang Schäuble (CDU), Finanzen afp

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hatte Wolfgang Schäuble (CDU) ohnehin sicher. Mit der ersten schwarzen Null im Haushalt seit Jahrzehnten erzielte der Minister zusätzlich einen historischen Erfolg. Für ihn ist es Nörgelei, wenn Kritiker die gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen anführen. Wie gewohnt zeigte er wenig Interesse für Innenpolitik. Eine Steuerreform versuchte er erst gar nicht, die Sozialpolitiker ließ er Milliarden ausgeben. Dafür verwaltete der 74-jährige Jurist die Eurokrise und verteidigte deutsche Exportüberschüsse. Er hält sich für unersetzlich. Da weiß er sich mit Merkel einig. (msv)

Note: 3

Christian Schmidt, Landwirtschaft und Ernährung

Christian Schmidt (CSU), Landwirtschaft und Ernährung dpa

In der Öffentlichkeit ist der CSU-Minister eigentlich nur mit skurrilen Vorschlägen aufgefallen. Erst positionierte Christian Schmidt sich gegen geschützte Herkunftsbezeichnungen regionaler Lebensmittel, nach öffentlichem Protest plädierte er dafür. Mal forderte er mehr Schweinefleisch in Schulkantinen, mal sprach er sich gegen die Verwendung des Begriffs „Schnitzel“ für vegetarische Bratlinge aus. Seine Vorstöße blieben komplett folgenlos. Konkrete Gesetze fehlen dank erfolgreicher Lobbyarbeit der Bauernverbände und der Lebensmittelindustrie. (sts)

Note: 5 –

Manuela Schwesig, Familie

Manuela Schwesig (SPD), Familie dpa

Es ist kein leichtes Ressort, das Manuela Schwesig (43, Finanzwirtin, SPD) lange geführt hat, bevor sie es im Juni an Katarina Barley übergab. Denn ihre Themen rund um Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Gleichberechtigung sind zwar en vogue, doch alte Rollenmodelle aufzubrechen ist zäh. Frauenquote, Elterngeld Plus, Mutterschutzerweiterung, Prostituiertenschutzgesetz, Sexualstrafrechtsreform, Ausbau des Unterhaltsvorschusses, Lohngleichheitsgesetz – alles Gesetze, die in dieser Zeit kamen. Schwesig hat einiges auf den Weg gebracht, insbesondere wichtige Bausteine für mehr Gleichberechtigung. (mre) Note 2 –

Ursula von der Leyen, Verteidigung

Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigung dpa

Die erste Frau an der Spitze des Ministeriums brach mit Hilfe einer Unternehmensberaterin alte Strukturen auf: Die Probleme bei Rüstungsprojekten wurden nicht mehr bedauernd registriert, sondern aufgelistet. Neue Abläufe sollen mehr Verlässlichkeit bringen. Der Beweis, dass die „Trendwende“ ihren Namen verdient, steht noch aus.

Bei den Skandalen um Rechtsextremismus in der Truppe und sexuelle Belästigung in Kasernen ging die 58-jährige Ärztin so rigoros dazwischen, dass sie Ärger mit der Truppe bekam. Ihr PR-Geschick hatte sie da kurzzeitig verlassen. Es erleichtert der CDU-Politikerin das Geschäft, dass es angesichts internationaler Krisen mehr Geld fürs Wehrressort gibt. (vat) Note: 2

Johanna Wanka, Bildung

Johanna Wanka (CDU), Bildung dpa

Es ist nicht so, dass Johanna Wanka (66) wenig erreicht hätte. Sie hat sich mit den Ländern über die Fortsetzung der Exzellenzinitiative verständigt, mit der Spitzenforschung gefördert wird. Darüber hinaus hat die CDU-Politikerin Programme zur Förderung des Wissenschaftsnachwuchses auf den Weg gebracht. Wanka agierte aber auch wie eine Schülerin, die sich vor allem in den Fächern reinhängt, die ihr Spaß machen. Forschung ist ihre Sache. Die Chance, in der Flüchtlingskrise ihr Ministerium zum Integrationsressort Nummer eins zu machen, ließ die Professorin für Ingenieursmathematik vorüberziehen und verwies auf die Länder. (pet) Note: 3

Brigitte Zypries, Wirtschaft

Brigitte Zypries (SPD), Wirtschaft dpa

Ihre Ernennung zur Wirtschaftsministerin im Januar war eine Überraschung, vermutlich auch für die SPD-Politikerin selbst. Brigitte Zypries brachte Erfahrung als Justizministerin mit. Viel bewegen konnte die Juristin aus Niedersachsen naturgemäß nicht mehr, obwohl es an wichtigen Themen nicht mangelte, etwa die schwierigen Verhandlungen um Freihandelsabkommen. Im Dieselskandal musste auch Zypries Rede und Antwort stehen, ist ihre Behörde doch für das Kartellrecht zuständig. (doe) Note: 3

