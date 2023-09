Berlin -Mal eben einen Abgeordneten treffen und seine Meinung ändern? Ganz so einfach ist das nicht. Doch dass Lobbyisten einen Einfluss auf die deutsche Politik haben, ist unbestritten. Ein berüchtigtes Beispiel ist eine Änderung des Steuergesetzes im Jahr 2007 unter Finanzminister Peer Steinbrück. Damals wurde ein Großteil des Gesetzestextes wortwörtlich von einem Schreiben des Bundesverbandes deutscher Banken übernommen.

Wegen Vorfällen wie diesem fordert die Opposition schon lange ein öffentlich einsehbares, verpflichtendes Lobbyregister, in dem sich alle Vertreter von Unternehmen und Organisationen eintragen müssen. Bisher gab es im Bundestag lediglich eine freiwillige Variante, in dem sich auch nur Verbände, nicht aber Firmen oder Organisationen eintragen konnten. Das wollte die Opposition bereits mehrmals ändern, scheiterte aber bisher mit ihren Anträgen. Am Freitag wagte sie im Bundestag einen neuen Vorstoß.

Dabei haben Linke und Grüne je einen eigenen Antrag eingereicht, die im Kern aber dasselbe fordern. In dem Lobbyregister sollten nicht nur die Namen der Unternehmen und Organisationen aufgelistet werden, die sich mit Abgeordneten oder Mitgliedern der Bundesregierung treffen, sondern auch zu welchen Themen sie sich äußern wollen und welche finanziellen Mittel in die Lobbyarbeit investiert werden. Wer sich nicht eintragen lässt und sich trotzdem mit Politikern trifft, sollte mit Sanktionen rechnen.

„Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass diejenigen, die professionell auf Gesetze einwirken wollen, sich klar zu erkennen geben müssen“, kommentiert Timo Lange von LobbyControl. In anderen Ländern gebe es dies schon längst. Abgeordnete in den USA und Mitglieder der EU-Kommission veröffentlichen, mit wem sie sich treffen. Für die Union ist die Idee ein Graus. In der Plenardebatte beschworen CDU-Politiker immer wieder die Gefahr vor einem „Bürokratiemonster“, in dem jede Unterhaltung festgehalten werden müsse. Zudem solle der Bürger darauf vertrauen, dass Abgeordnete sich nicht beeinflussen ließen.

Bürger sind laut Umfrage für Lobbyregister

Mit der Ablehnung steht die Union in der Bevölkerung weitgehend allein da. Denn wie eine repräsentative Emnid-Umfrage – initiiert von LobbyControl und Campact – vor einem halben Jahr ergab, sind 78 Prozent der Bundesbürger für ein verpflichtendes Lobbyregister. Fast genauso viele waren dafür, die Ausstellung von Hausausweisen für den Bundestag zu veröffentlichen, mit denen sich Lobbyvertreter frei in den Parlamentsgebäuden bewegen können.

Zumindest der letzte Wunsch wurde ihnen erfüllt. Denn im November beschloss das Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, alle bis dahin in dieser Legislaturperiode ausgestellten Hausausweise in einer Liste zu veröffentlichen. SPD, Linke und Grüne hatten ihre Daten bereits freiwillig veröffentlicht, nur die Union musste dazu durch den Gerichtsentschluss gezwungen werden. Insgesamt wurden 1103 Ausweise ausgestellt. Dabei gaben CDU und CSU mehr als doppelt so viele aus wie alle übrigen Fraktionen zusammen. Häufig waren Unternehmen wie Bayer oder BASF darunter.

Mittlerweile wurde dem ein Riegel vorgeschoben. Bereits Anfang des Jahres stoppte die Bundestagsverwaltung die Vergabe von Hausausweisen an Unternehmenslobbyisten. Allerdings ging es hier vor allem um die Sicherheit der Abgeordneten aufgrund der allgemeinen Terrorgefahr.

Am Freitag wurden die Anträge von Linken und Grünen erneut mit der Mehrheit der großen Koalition abgelehnt. Allerdings gab die SPD zu verstehen, dass sie sich ebenfalls ein verpflichtendes Lobbyregister wünsche – und nur aus Rücksicht auf die Union dagegen stimme.

